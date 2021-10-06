Во Львове могут усилить карантинные ограничения в ближайшие две недели. Это произойдет в случае, если эпидемическая ситуация в городе будет ухудшаться в течение одной-двух недель.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

По словам заместителя городского головы Львова Андрея Москаленко, власти уже обсудили конкретные дополнительные ограничения, которые необходимы для того, чтобы уменьшить количество суточных случаев Covid-19 в городе.

— Мы проработали очень много решений, которые будем предлагать на заседании комиссии ТЭБ и ЧС, и все так выглядит, что если не будет уменьшена волна, то вполне вероятно, что в ближайшее время, через неделю-две, речь пойдет о закрытии образовательных учреждений, — отметил он.

Также поднимется вопрос о введении дополнительных ограничений по работе учреждений досуга, культуры и всех локаций, где может быть значительное количество контактов, отмене массовых мероприятий.

Москаленко добавил, что Львов по всем показателям может в ближайшее время перейти сразу в красную зону.

По состоянию на 6 октября в городе зафиксировали 645 новых случаев коронавирусной болезни. Кроме того, 5 октября в Клинической больнице скорой медицинской помощи города Львова зафиксировали рекордное число госпитализированных с Covid-19.

Источник: Львовский городской совет