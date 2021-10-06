Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

У Львові можуть посилити карантинні обмеження у найближчі два тижні. Це станеться у випадку, якщо епідемічна ситуація в місті буде погіршуватися протягом одного-двох тижнів.

За словами заступника міського голови Львова Андрія Москаленка, влада вже обговорила конкретні додаткові обмеження, які необхідні для того, щоб зменшити кількість добових випадків Covid-19 в місті.

– Ми пропрацювали дуже багато рішень, які будемо пропонувати на засіданні комісії ТЕБ і НС, і все так виглядає, що якщо не буде зменшена хвиля, то цілком ймовірно, що найближчим часом, за тиждень-два, йтиметься про закриття освітніх закладів, – зазначив він.

Також буде порушено питання про запровадження додаткових обмежень щодо роботи закладів дозвілля, культури та всіх локацій, де може бути значна кількість контактів, скасування масових заходів.

Москаленко додав, що Львів за всіма показниками може найближчим часом перейти одразу в червону зону.

Станом на 6 жовтня у місті зафіксували 645 нових випадків коронавірусної хвороби. Крім того, 5 жовтня у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова зафіксували рекордну кількість госпіталізованих з Covid-19.

Джерело: Львівська міська рада