Девочка, которую в Летичеве Хмельницкой области до крови поцарапал бродячий кот, вовремя была госпитализирована, ей начали лечение. Это спасет ребенка. Поскольку при появлении первых симптомов бешенства, все заканчивается трагически.

Бродячий кот забежал во двор частного дома, когда там играла девочка. Животное набросилось на ребенка и ощутимо поцарапало его.

На следующий день кота нашли мертвым и исследование подтвердило, что у него было бешенство.

Тут же девочку госпитализировали, а в Летичевском поселковом совете провели заседание местной Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии.

В поселке уже введены карантинные ограничения, определена карантинная зона радиусом 5 км. Туда, кроме Летичева, попадают еще два села.

В Украине основным источником бешенства остаются бродячие кошки и собаки, а также дикие лисы и волки.

Стоит напомнить, что инкубационный период — между инфицированием и проявлением первых симптомов — может длиться от нескольких дней до нескольких месяцев.

Если симптомов нет, но существует подозрение, что вас покусало, или даже обслюнявило инфицированное животное, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

Потому что когда симптомы уже проявятся, — будет поздно. Болезнь в этом случае заканчивается смертью как для животного, так и для раненого человека.

Источник: Летичівська селищна ОТГ