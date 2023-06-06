Дівчинка, яку у Летичеві на Хмельниччині до крові подряпав бродячий кіт, вчасно була госпіталізована, її почали лікувати. Це врятує дитину. Оскільки за появи перших симптомів сказу все закінчується трагічно.

Бродячий кіт забіг у двір приватного будинку, коли там гралася дівчинка. Тварина накинулася на дитину і відчутно подряпала її.

Наступного дня кота знайшли мертвим, дослідження підтвердило, що у нього був сказ.

Дівчинку одразу госпіталізували, а у Летичівській селищній раді провели засідання місцевої Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії.

У селищі вже запроваджені карантинні обмеження, визначено карантинну зону радіусом 5 км. Туди, крім Летичева, потрапляють ще два села.

В Україні основним джерелом сказу залишаються бродячі коти та собаки, а також дикі лисиці й вовки.

Варто нагадати, що інкубаційний період – між інфікуванням і проявом перших симптомів – може тривати від кількох днів до кількох місяців.

Якщо симптомів немає, але є підозра, що вас покусала або навіть обслинила інфікована тварина, необхідно терміново звернутися за медичною допомогою.

Бо коли симптоми вже проявляться, буде пізно. Хвороба в цьому разі закінчується смертю як для тварини, так і для пораненої людини.

Джерело: Летичівська селищна ОТГ