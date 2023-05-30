Недавнее исследование ученых показало, что уровень самоубийств среди детей и молодежи США в возрасте от 5 до 24 лет увеличился во время пандемии COVID-19, особенно среди мужчин, подростков, молодых людей.

Самоубийство является основной причиной смерти среди молодежи в Соединенных Штатах.

В новом исследовании, проведенном при поддержке Национального института психического здоровья, исследователи изучили тенденции и характеристики самоубийств среди молодежи в Соединенных Штатах до и во время пандемии Covid-19.

Исследовательская группа под руководством Джеффри Бриджа проанализировала национальные данные о самоубийствах из Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Исследователи впервые выявили всех молодых людей в США в возрасте до 24 лет, у которых самоубийство было указано причиной смерти, в течение первых 10 месяцев пандемии (1 марта 2020 г. — 31 декабря 2020 г.).

Всего среди самоубийц зарегистрировано 5 568 молодых людей, что превышает ожидаемое количество смертей, если бы пандемии не было.

Более высокий, чем ожидалось, уровень самоубийств был выявлен и через несколько месяцев после начала пандемии, начиная с июля 2020 года. То есть, можно говорить о волновом влиянии пандемии Covid-19 на рост самоубийств.

Смертность от самоубийств с применением огнестрельного оружия также оказалась выше, чем ожидалось.

Рост смертности от самоубийств среди детей дошкольного возраста также требует от общества уделять больше внимания этой возрастной группе, которая, как правило, недостаточно изучена в исследованиях по предотвращению самоубийств. Дошкольники имеют другие потребности в развитии, чем подростки и молодые люди.

Это исследование является лишь первым шагом в изучении влияния пандемии на психическое здоровье молодежи и указывает на несколько областей для дальнейшего изучения.

Период пандемии Covid-19, проанализированный в этом исследовании, был ограничен только 10 месяцами 2020 года и не отражает более долгосрочных тенденций самоубийств среди молодежи.

Но исследование показывает, что пандемия однозначно повлияла на уровень самоубийств среди молодежи, правда, влияние было не одинаковым для всех и варьировалось в зависимости от пола, возраста, а также расы и этнической принадлежности.

Учитывая то, что пандемия длилась достаточно долго и до сих пор продолжает влиять на молодежь, будет важно отслеживать долгосрочные тенденции в показателях самоубийств, связанных с Covid-19, и выявлять факторы, обусловливающие повышенный риск самоубийств.

Источник: SciTechDaily