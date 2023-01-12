Психолог Галина Волошина, руководствуясь проверенными многолетними научными наблюдениями, подготовила подборку самых распространенных мифов о самоубийстве и их толкование.

— На сегодня тема суицида до сих пор считается табуированной, о ней не принято говорить в обществе, она окутана большим количеством мифов. Однако суицид — это проблема, о которой надо говорить и пытаться предотвратить ее проявление, — отмечает психолог.

Миф: большинство самоубийств совершается почти или вовсе без предупреждения

Факт: Большинство людей подают предупреждающие сигналы о возможном самоубийстве – в форме прямых высказываний, физических, телесных признаков, эмоциональных реакций или поведенческих проявлений.

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Они сообщают о возможности выбора самоубийства как средства избавления от боли, напряжения, сохранения контроля или компенсации потери. Такие сигналы часто бывают воплями о помощи.

Миф: не следует говорить о самоубийстве с человеком, который склонен к нему, поскольку это может подать ему идею об осуществлении этого действия

Факт: разговор о самоубийстве не порождает и не увеличивает риска его совершения, а, наоборот, снижает его. Лучшее средство выявления суицидальных намерений — прямой вопрос о них.

Открытый разговор с выражением искренней заботы о наличии у человека мыслей о самоубийстве является для него источником облегчения, даже одним из ключевых моментов в предотвращении непосредственной опасности самоубийства.

Миф: если человек говорит о самоубийстве, то он его не совершает

Факт: люди, сводящие счеты с жизнью, чаще всего перед этим прямо или косвенно дают кому-либо знать о своих намерениях. Это касается четырех из пяти суицидентов. Поэтому, если к вам обратился такой человек, никогда не отказывайтесь от разговора с ним, отвлеките его от этого всеми возможными средствами и прежде всего глубокой заинтересованностью в жизни этого человека.

Миф: суицидальные попытки, не приводящие к смерти, являются лишь формой поведения, направленной на привлечение внимания

Факт: суицидальные формы поведения или демонстративные действия некоторых людей является крайним, последним призывом или просьбой о помощи, посылаемый другим. Оказание помощи в решении проблем, установление контакта является эффективным методом предотвращения суицидального поведения.

Миф: самоубийца уверенно желает умереть

Факт: намерения большинства суицидентов остаются двойственными вплоть до момента смерти. Они открыты для помощи других, даже если эта помощь навязывается им. Большинство лиц с суицидальными тенденциями ищут способ продления жизни.

Миф: если человек однажды совершит суицидальную попытку, то он больше ее не повторит

Факт: хотя большинство лиц, совершающих суицидальную попытку, обычно переходят к самоубийству, однако значительная часть из них повторяют эти попытки. Так, частота самоубийств у лиц, которые ранее совершали суицидальные попытки, в несколько раз выше, чем у остальной части населения.

Миф: самоубийство является чрезвычайно сложным явлением, поэтому помочь самоубийцам могут только профессионалы

Факт: исследования показывают, что реагирование на суицидальное поведение у конкретного человека не требует глубоких знаний в области психологии или медицины. Требуется лишь проявление внимания к тому, что говорит человек, принятие этого всерьез, оказание поддержки и обращение за соответствующей помощью.

Важно! Много людей погибает в результате самоубийства лишь потому, что им не была предложена или стала недоступной неотложная первая помощь и поддержка. Будьте внимательны к своему окружению, к близким людям.

Источник: Психологическая поддержка