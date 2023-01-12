Психолог Галина Волошина, керуючись перевіреними багаторічними науковими спостереженнями, підготувала добірку найпоширеніших міфів щодо самогубства та їхнього тлумачення.

– На сьогодні тема суїциду досі вважається табуйованою, про неї не прийнято говорити в суспільстві, вона оповита великою кількістю міфів. Однак суїцид – це проблема, про яку треба говорити і намагатися запобігти її прояву, – зазначає психолог.

Міф: більшість самогубств скоюється майже або зовсім без попередження

Факт: більшість людей подають попереджувальні сигнали про можливе самогубство – у формі прямих висловлювань, фізичних, тілесних ознак, емоційних реакцій або поведінкових проявів.

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Вони повідомляють про можливість вибору самогубства як засобу позбавлення від болю, напруги, збереження контролю або компенсації втрати. Такі сигнали часто бувають криками про допомогу.

Міф: не слід говорити про самогубство з людиною, яка схильна до нього, оскільки це може подати їй ідею про здійснення цієї дії

Факт: розмова про самогубство не породжує і не збільшує ризику його вчинення, а, навпаки, знижує його. Кращий засіб виявлення суїцидальних намірів – пряме питання про них.

Відкрита розмова з вираженням щирого занепокоєння щодо наявності у людини думок про самогубство є для неї джерелом полегшення, навіть одним з ключових моментів у запобіганні безпосередньої небезпеки самогубства.

Міф: якщо людина говорить про самогубство, то вона його не робить

Факт: люди, що зводять рахунки з життям, найчастіше перед цим прямо або побічно дають кому-небудь знати про свої наміри. Це стосується чотирьох з п’яти суїцидентів. Тому, якщо до вас звернулася така людина, ніколи не відмовляйтеся від розмови з нею, відверніть її від цього всіма можливими засобами і перш за все глибокою зацікавленістю в житті цієї людини.

Міф: суїцидальні спроби, які не призводять до смерті, є лише формою поведінки, спрямованої на привернення уваги

Факт: суїцидальні форми поведінки або демонстративні дії деяких людей є крайнім, останнім закликом або проханням про допомогу, що посилається іншим. Надання допомоги у вирішенні проблем, встановлення контакту є ефективним методом запобігання суїцидальної поведінки.

Міф: самогубець впевнено бажає померти

Факт: наміри більшості суїцидентів залишаються двоїстими аж до моменту смерті. Вони відкриті для допомоги іншим, навіть якщо ця допомога нав’язується їм. Більшість осіб з суїцидальними тенденціями шукають спосіб продовження життя.

Міф: якщо людина одного разу зробить суїцидальну спробу, то вона більше її не повторить

Факт: хоча більшість осіб, які здійснюють суїцидальну спробу, зазвичай переходять до самогубства, проте значна частина з них повторюють ці спроби. Так, частота самогубств у осіб, які раніше здійснювали суїцидальні спроби, в кілька разів вище, ніж у решти населення.

Міф: самогубство є надзвичайно складним явищем, тому допомогти самогубцям можуть тільки професіонали

Факт: дослідження показують, що реагування на суїцидальну поведінку у конкретної людини не вимагає глибоких знань з психології чи медицини. Потрібно лише прояв уваги до того, що говорить людина, прийняття цього всерйоз, надання підтримки і звернення за відповідною допомогою.

Важливо! Багато людей гине в результаті самогубства лише тому, що їм не була запропонована або стала недоступною невідкладна перша допомога і підтримка. Будьте уважні до свого оточення, до близьких людей.

Джерело: Психологічна підтримка