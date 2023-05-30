Нещодавнє дослідження вчених засвідчило, що рівень самогубств серед дітей та молоді США віком від 5 до 24 років збільшився під час пандемії COVID-19, особливо серед чоловіків, підлітків, молодих людей.

Самогубство є основною причиною смерті серед молоді у Сполучених Штатах.

У новому дослідженні, проведеному за підтримки Національного інституту психічного здоров’я, дослідники вивчили тенденції та характеристики самогубств серед молоді у Сполучених Штатах до та під час пандемії Covid-19.

Дослідницька група під керівництвом Джеффрі Бріджа проаналізувала національні дані про самогубства з Центрів з контролю і профілактики захворювань.

Дослідники вперше виявили всіх молодих людей у США віком до 24 років, у яких самогубство було вказано причиною смерті, протягом перших 10 місяців пандемії (1 березня 2020 р. – 31 грудня 2020 р.).

Усього серед самогубць зареєстровано 5 568 молодих людей, що перевищує очікувану кількість смертей, якби пандемії не було. Вищий, ніж очікувалося, рівень самогубств було виявлено і через кілька місяців після початку пандемії, починаючи з липня 2020 року. Тобто, можна говорити про хвильовий вплив пандемії Covid-19 на ріст самогубств.

Смертність від самогубств із застосуванням вогнепальної зброї також виявилася вищою, ніж очікувалося.

Зростання смертності від самогубств серед дітей дошкільного віку також вимагає від суспільства приділяти більше уваги цій віковій групі, яка, як правило, недостатньо вивчена в дослідженнях із запобігання самогубствам. Дошкільнята мають інші потреби в розвитку, ніж підлітки та молоді люди.

Це дослідження є лише першим кроком у вивченні впливу пандемії на психічне здоров’я молоді та вказує на кілька областей для подальшого вивчення.

Період пандемії Covid-19, проаналізований у цьому дослідженні, був обмежений лише 10 місяцями 2020 року і не відображає більш довгострокових тенденцій.

Але дослідження показує, що пандемія однозначно вплинула на рівень самогубств серед молоді, проте, вплив був не однаковим для всіх і варіювався залежно від статі, віку, а також раси та етнічної приналежності.

З огляду на те, що пандемія тривала досить довго і досі продовжує впливати на молодь, буде важливо відстежувати довгострокові тенденції в показниках самогубств, пов’язаних із Covid-19, і виявляти чинники, що зумовлюють підвищений ризик самогубств.

Джерело: SciTechDaily