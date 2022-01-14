По данным Oxfam, благодаря международной реакции на Covid-19 в Азии появилось 20 новых пандемических миллиардеров, в то время как 140 млн человек на континенте погрузились в нищету из-за потери рабочих мест.

Oxfam — международное объединение из 17 организаций, работающих в более чем 90 странах по всему миру. Целью деятельности объединения является решение проблем бедности и связанной с ней несправедливостью во всем мире.

В отчете говорится, что коронавирусный капитал был создан на прибыли от продажи фармацевтических препаратов, медицинского оборудования и услуг, необходимых для реагирования на Covid-19.

Среди новых миллиардеров из Китая, Гонконга, Индии и Японии Ли Цзяньцюань, чья фирма Winner Medical производит средства индивидуальной защиты (СИЗ) для медицинских работников, и Дай Личжун, чья компания Sansure Biotech производит тесты на Covid-19 и диагностические наборы.

Общее число миллиардеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе выросло почти на треть с 803 в марте 2020 года до 1087 к ноябрю прошлого года, а их совокупное состояние увеличилось на три четверти (74%), говорится в отчете.

В отчете говорится, что 1% самых богатых владеет большими средствами, чем 90% самых бедных в регионе.

По данным Международной организации труда, в 2020 году исчезло около 81 млн рабочих мест, а потеря рабочего времени привела к тому, что еще 22–25 млн человек оказались в условиях нищеты.

Разрыв в уровне благосостояния будет увеличиваться. Credit Suisse прогнозирует, что к 2025 году в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет 42 тыс. человек с состоянием более $50 млн. и 99 тыс. миллиардеров.

Политическая система защищает интересы крошечной богатой элиты. Во время пандемии правительства игнорировали интересы большинства. Пандемия могла бы стать моментом глобальной солидарности, но богатые страны и крупные фармацевтические компании отвернулись, не пожелав стать благотворительной частью мирового сообщества, отмечают эксперты Oxfam.