За даними Oxfam, завдяки міжнародній реакції на Covid-19 в Азії з’явилося 20 нових пандемічних мільярдерів, в той час як 140 млн людей на континенті почали зазнавати злиднів через втрату робочих місць.

Oxfam – міжнародне об’єднання з 17 організацій, що працюють в більш ніж 90 країнах по всьому світу. Метою діяльності об’єднання є вирішення проблем бідності та пов’язаної з нею несправедливістю у всьому світі.

У звіті говориться, що коронавірусний капітал був створений на прибутку від продажу фармацевтичних препаратів, медичного обладнання та послуг, необхідних для реагування на Covid-19.

Серед нових мільярдерів з Китаю, Гонконгу, Індії та Японії Лі Цзяньцюань, чия фірма Winner Medical виробляє засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) для медичних працівників, і Дай Лічжун, чия компанія Sansure Biotech виробляє тести на Covid-19 і діагностичні набори.

Загальна кількість мільярдерів в Азіатсько-тихоокеанському регіоні зросла майже на третину з 803 в березні 2020 року до 1 087 до листопада минулого року, а їхній сукупний стан збільшився на три чверті (74%).

У звіті також говориться, що 1% найбагатших володіє більшим багатством, ніж 90% найбідніших в регіоні.

За даними Міжнародної організації праці, в 2020 році зникло близько 81 млн робочих місць, а втрата робочого часу призвела до того, що ще 22-25 млн осіб опинилися в умовах злиднів.

Розрив у рівні добробуту буде збільшуватися. Credit Suisse прогнозує, що до 2025 року в Азіатсько-тихоокеанському регіоні буде 42 тис. осіб зі статком понад $50 млн. і 99 тис. мільярдерів.

Політична система захищає інтереси крихітної багатої еліти. Під час пандемії уряди ігнорували інтереси більшості. Пандемія могла б стати моментом глобальної солідарності, але багаті країни і великі фармацевтичні компанії відвернулися, не побажавши стати благодійною частиною світової спільноти, відзначають експерти Oxfam.