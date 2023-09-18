Вероятно, заразился от брызгалки: в США ребенка убила амеба, поедающая мозг

Как сообщили представители Министерства здравоохранения штата Арканзас, амеба, поедающая мозг, стала причиной смерти 16-месячного ребенка. Скорее всего, малыш подхватил эту довольно редкую инфекцию от разбрызгивателя воды на детской площадке в загородном клубе.

В сообщении говорится, что инфекция Naegleria fowleri разрушает ткани головного мозга, вызывая отек мозга и в некоторых случаях смерть.

Naegleria fowleri — амеба, обитающая в почве и теплых пресноводных озерах, реках, прудах и горячих источниках.

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По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в редких случаях люди заражались Naegleria fowleri на отдыхе, из воды, в которой было недостаточно хлора, например, в бассейнах, на площадках для купания или в парках для серфинга.

Заражение Naegleria fowleri встречается редко. По данным CDC, в США заражаются только около трех человек в год, но исход обычно летальный.

В случае с Арканзасом 16-месячный мальчик умер 4 сентября, проведя несколько дней в больнице.

По словам экспертов CDC, лучший способ предотвратить заражение при плавании в пресной воде — не допускать попадания воды в нос. Также предлагается избегать перемешивания отложений на дне пресной воды, где с большей вероятностью обитают амебы.