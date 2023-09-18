Як повідомили представники Міністерства охорони здоров’я штату Арканзас, амеба, що поїдає мозок, стала причиною смерті 16-місячної дитини. Найімовірніше, малюк підхопив цю досить рідкісну інфекцію від розбризкувача води на дитячому майданчику в заміському клубі.

У повідомленні йдеться, що інфекція Naegleria fowleri руйнує тканини головного мозку, спричиняючи набряк мозку і в деяких випадках смерть.

Naegleria fowleri – амеба, що мешкає в ґрунті і теплих прісноводних озерах, річках, ставках і гарячих джерелах.

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За даними Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC), у рідкісних випадках люди заражалися Naegleria fowleri на відпочинку, з води, в якій було недостатньо хлору, наприклад, у басейнах, на майданчиках для купання або в парках для серфінгу.

Зараження Naegleria fowleri зустрічається рідко. За даними CDC, у США заражаються тільки близько трьох осіб на рік, але результат зазвичай летальний.

У випадку з Арканзасом 16-місячний хлопчик помер 4 вересня, провівши кілька днів у лікарні.

За словами експертів CDC, найкращий спосіб запобігти зараженню під час плавання в прісній воді – не допускати потрапляння води в ніс. Також пропонується уникати перемішування відкладень на дні прісної води, де з більшою ймовірністю мешкають амеби.