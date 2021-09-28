У штаті Техас в США померла дитина, мозок якої поїдала амеба. Збудником смертельної інфекції хлопчик заразився на майданчику для розбризкування в місцевому парку. Перевірка виявила недоліки в тестуванні якості води в ще декількох зонах масового відпочинку.

Місцева влада офіційно заявила, що дитина була госпіталізована з первинним амебним менінгоенцефалітом – рідкісною і часто смертельною інфекцією, викликаною naegleria fowleri ameba. Хлопчик помер у лікарні 11 вересня.

Дізнавшись про хворобу дитини, представники охорони здоров’я почали розслідування і закрили всі міські водні бризковики. Чиновники міста заявили, що Центр з контролю та профілактики захворювань (CDC) підтвердив наявність амеби у зразках води з бризковика, розташованого в парку Дон Місенхімер.

– Були виявлені прогалини в нашій програмі щоденних перевірок. Ці прогалини призвели до того, що ми не дотримувалися стандартів обслуговування на наших бризковиках, – зізнався заступник мера міста Лемюель Рендольф.

За його словами, записи показують, що співробітники парків і зон відпочинку не завжди реєстрували, а в деяких випадках не проводили випробування якості води, які потрібно робити кожен день перед відкриттям об’єкта.

CDC повідомляє, що інфекції naegleria fowleri зустрічаються рідко: з 2010 по 2019 роки в США було зареєстровано всього 34 випадки. Люди заражаються, коли вода, що містить амебу, потрапляє в організм через ніс, зазвичай, коли люди плавають або пірнають в озерах і річках.