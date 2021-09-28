В штате Техас в США умер ребенок, мозг которого поедала амеба. Возбудителем смертельной инфекции мальчик заразился на площадке для разбрызгивания в местном парке. Проверка выявила недостатки в тестировании качества воды в еще нескольких зонах массового отдыха.

Местные власти официально заявили, что ребенок был госпитализирован с первичным амебным менингоэнцефалитом — редкой и часто смертельной инфекцией, вызванной naegleria fowleri ameba. Мальчик умер в больнице 11 сентября.

Узнав о болезни ребенка, представители здравоохранения начали расследование и закрыли все городские водные брызги. Официальные лица города заявили, что Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) подтвердил присутствие амебы в образцах воды с брызговика, расположенного в парке Дон Мисенхимер.

— Были обнаружены пробелы в нашей программе ежедневных проверок. Эти пробелы привели к тому, что мы не соблюдали стандарты обслуживания на наших брызговиках, — признался заместитель мэра города Лемюэль Рэндольф.

По его словам, записи показывают, что сотрудники парков и зон отдыха не всегда регистрировали, а в некоторых случаях не проводили испытания качества воды, которые требовалось делать каждый день перед открытием объекта.

CDC сообщает, что инфекции naegleria fowleri встречаются редко: с 2010 по 2019 годы в США было зарегистрировано всего 34 случая. Люди заражаются, когда вода, содержащая амебу, попадает в организм через нос, обычно, когда люди плавают или ныряют в озерах и реках.