Исследования показали, что некоторые люди быстро избавляются от вируса из-за сильного иммунного ответа со стороны существующих Т-клеток, поэтому их тесты фиксируют отрицательный результат.

Ученые нашли объяснение тому, что ПЦР- и тесты на антитела дают отрицательный результат: значительная часть людей переносит абортивную инфекцию, при которой вирус проникает в организм, но удаляется Т-клетками иммунной системы на самой ранней стадии.

Около 15% медицинских работников, за которыми наблюдали во время первой волны пандемии в Лондоне, по-видимому, соответствовали этому сценарию.

По словам ученых, это открытие может проложить путь к новому поколению вакцин, нацеленных на Т-клеточный ответ, которые могут вызывать гораздо более длительный иммунитет.

— Есть неофициальные свидетельства того, что люди подвергались воздействию, но не заражались инфекцией, — сказал иммунолог из Университетского колледжа Лондона Лео Сведлинг. — Но мы не знаем, действительно ли этим людям удалось полностью избежать заражения, или они избавились от вируса естественным путем до того, как его можно было обнаружить с помощью обычных тестов.

В последнем исследовании проводился интенсивный мониторинг медицинских работников на предмет признаков инфекции и иммунных реакций во время первой волны пандемии.

Несмотря на высокий риск заражения, 58 участников ни разу не дали положительного результата на Covid-19. Однако образцы крови, взятые у этих людей, показали, что у них возросло количество Т-клеток, которые реагировали на Covid-19, по сравнению с образцами, взятыми до начала пандемии, и по сравнению с людьми, которые вообще не подвергались воздействию вируса. У них также был повышен уровень другого маркера вирусной инфекции в крови.

Исследователи предполагают, что подгруппа людей уже имела Т-клетки памяти от предыдущих инфекций, вызванных другими сезонными коронавирусами, вызывающими простуду, которые и защитили их от Covid-19.

Это открытие особенно важно, поскольку Т-клеточное плечо иммунного ответа имеет тенденцию обеспечивать более длительный иммунитет, обычно на годы, а не на месяцы, по сравнению с антителами.

Практически все существующие вакцины против Covid-19 ориентированы на программирование антител против жизненно важного для вируса белка-шипа, который помогает SARS-CoV-2 проникать в клетки.

Эти нейтрализующие антитела обеспечивают отличную защиту от тяжелых заболеваний. Однако со временем иммунитет ослабевает, и потенциальная слабость вакцин на основе спайков заключается в том, что эта область вируса, как известно, мутирует.

Ответ Т-клеток не имеет тенденции исчезать так быстро, и может стать защитой от новых штаммов — и, возможно, даже от совершенно новых возбудителей.

— Выводы из этого исследования могут иметь решающее значение при разработке вакцины другого типа, — сказал Эндрю Фридман, эксперт по инфекционным заболеваниям в Медицинской школе Кардиффского университета.

Вакцина, которая прививает Т-клеточный иммунитет против различных вирусных белковых мишеней, являющихся общими для многих различных коронавирусов, могла бы дополнить спайковые вакцины, которые индуцируют нейтрализующие антитела.