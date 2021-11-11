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Імунна пам’ять: чому деякі ПЛР-тести показують хворим негативний результат

11 Листопада 2021, 15:02 Лариса Божко
лаборатория
Джерело: Depositphotos

Дослідження показали, що деякі люди швидко позбуваються вірусу через сильну імунну відповідь з боку наявних Т-клітин, тому їхні тести фіксують негативний результат.

Вчені знайшли пояснення, чому ПЛР- і тести на антитіла дають негативний результат: значна частина людей переносить абортивну інфекцію, за якої вірус проникає в організм, але видаляється Т-клітинами імунної системи на ранній стадії.

Близько 15% медичних працівників, за якими спостерігали під час першої хвилі пандемії у Лондоні, мабуть, відповідали цьому сценарію.

За словами вчених, це відкриття може прокласти шлях до нового покоління вакцин, націлених на Т-клітинну відповідь, які можуть забезпечити набагато триваліший імунітет.

– Є неофіційні свідчення того, що люди зазнавали впливу вірусу, але не заражалися інфекцією, – сказав імунолог із Університетського коледжу Лондона Лео Сведлінг. – Але ми не знаємо, чи цим людям вдалося повністю уникнути зараження, чи вони позбулися вірусу природним шляхом до того, як його можна було виявити за допомогою звичайних тестів.

В останньому дослідженні проводився інтенсивний моніторинг медичних працівників щодо ознак інфекції та імунних реакцій під час першої хвилі пандемії.

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Незважаючи на високий ризик зараження, 58 учасників жодного разу не дали позитивного результату на Covid-19. Однак зразки крові, взяті у цих людей, показали, що у них збільшилася кількість Т-клітин, які реагували на Covid-19, порівняно зі зразками, взятими до початку пандемії, і порівняно з людьми, які взагалі не зазнавали впливу вірусу. Вони також мали підвищений рівень іншого маркера вірусної інфекції у крові.

Дослідники припускають, що підгрупа людей вже мала Т-клітини пам’яті від попередніх інфекцій, спричинених іншими сезонними коронавірусами, що викликають застуду, які й захистили їх від Covid-19.

Це відкриття особливо важливе, оскільки Т-клітинне плече імунної відповіді має тенденцію забезпечувати триваліший імунітет, зазвичай на роки, а не на місяці, порівняно з антитілами.

Практично всі наявні вакцини проти Covid-19 орієнтовані на програмування антитіл проти життєво важливого для вірусу білка-шипа, який допомагає SARS-CoV-2 проникати у клітини.

Ці антитіла забезпечують захист від важких захворювань. Однак згодом імунітет слабшає, і потенційна слабкість вакцин на основі спайків полягає в тому, що ця область вірусу, як відомо, мутує.

Відповідь Т-клітин не має тенденції зникати так швидко, і може стати захистом від нових штамів – і, можливо, навіть від нових збудників.

– Висновки з цього дослідження можуть мати вирішальне значення для розробки вакцини іншого типу, – сказав Ендрю Фрідман, експерт із інфекційних захворювань у Медичній школі Кардіффського університету.

Вакцина, яка прищеплює Т-клітинний імунітет проти різних вірусних білкових мішеней, що є загальними для багатьох різних коронавірусів, могла б доповнити спайкові вакцини, які індукують антитіла, що нейтралізують вірус.

Джерело
The Guardian
Теги
Коронавирус Covid-19
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