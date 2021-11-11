Дослідження показали, що деякі люди швидко позбуваються вірусу через сильну імунну відповідь з боку наявних Т-клітин, тому їхні тести фіксують негативний результат.

Вчені знайшли пояснення, чому ПЛР- і тести на антитіла дають негативний результат: значна частина людей переносить абортивну інфекцію, за якої вірус проникає в організм, але видаляється Т-клітинами імунної системи на ранній стадії.

Близько 15% медичних працівників, за якими спостерігали під час першої хвилі пандемії у Лондоні, мабуть, відповідали цьому сценарію.

За словами вчених, це відкриття може прокласти шлях до нового покоління вакцин, націлених на Т-клітинну відповідь, які можуть забезпечити набагато триваліший імунітет.

– Є неофіційні свідчення того, що люди зазнавали впливу вірусу, але не заражалися інфекцією, – сказав імунолог із Університетського коледжу Лондона Лео Сведлінг. – Але ми не знаємо, чи цим людям вдалося повністю уникнути зараження, чи вони позбулися вірусу природним шляхом до того, як його можна було виявити за допомогою звичайних тестів.

В останньому дослідженні проводився інтенсивний моніторинг медичних працівників щодо ознак інфекції та імунних реакцій під час першої хвилі пандемії.

Незважаючи на високий ризик зараження, 58 учасників жодного разу не дали позитивного результату на Covid-19. Однак зразки крові, взяті у цих людей, показали, що у них збільшилася кількість Т-клітин, які реагували на Covid-19, порівняно зі зразками, взятими до початку пандемії, і порівняно з людьми, які взагалі не зазнавали впливу вірусу. Вони також мали підвищений рівень іншого маркера вірусної інфекції у крові.

Дослідники припускають, що підгрупа людей вже мала Т-клітини пам’яті від попередніх інфекцій, спричинених іншими сезонними коронавірусами, що викликають застуду, які й захистили їх від Covid-19.

Це відкриття особливо важливе, оскільки Т-клітинне плече імунної відповіді має тенденцію забезпечувати триваліший імунітет, зазвичай на роки, а не на місяці, порівняно з антитілами.

Практично всі наявні вакцини проти Covid-19 орієнтовані на програмування антитіл проти життєво важливого для вірусу білка-шипа, який допомагає SARS-CoV-2 проникати у клітини.

Ці антитіла забезпечують захист від важких захворювань. Однак згодом імунітет слабшає, і потенційна слабкість вакцин на основі спайків полягає в тому, що ця область вірусу, як відомо, мутує.

Відповідь Т-клітин не має тенденції зникати так швидко, і може стати захистом від нових штамів – і, можливо, навіть від нових збудників.

– Висновки з цього дослідження можуть мати вирішальне значення для розробки вакцини іншого типу, – сказав Ендрю Фрідман, експерт із інфекційних захворювань у Медичній школі Кардіффського університету.

Вакцина, яка прищеплює Т-клітинний імунітет проти різних вірусних білкових мішеней, що є загальними для багатьох різних коронавірусів, могла б доповнити спайкові вакцини, які індукують антитіла, що нейтралізують вірус.