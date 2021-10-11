Бесплатно пройти тест на коронавирус сейчас могут не только украинцы, у которых есть подозрение на это заболевание.

Согласно стандартам Министерства здравоохранения, назначать такой анализ должны и другим категориям граждан.

Кому необходимо сдавать ПЦР-тест:

людям с подозрением на коронавирус;

гражданами с признаками ОРВИ;

лицам, которые могут болеть вирусной пневмонией;

людям с внегоспитальной пневмонией;

лицам, которые являются контактными (при появлении симптомов).

Гражданам первых трех категорий назначают ПЦР-тестирование, если они не прошли быстрый анализ на определение антигена SARS-CoV-2.

Направление для прохождения теста можно получить у семейного врача. Если же специалист отказывается его предоставлять, стоит позвонить в Минздрав по номеру 0800 60 20 19.

Ситуация с коронавирусом в Украине продолжает ухудшаться, из-за чего увеличивается риск заболеть. Болезнь важно выявить на ранних стадиях, поэтому стоит после появления первых симптомов обращаться к врачу и делать тест.