Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Новости

Бесплатный ПЦР-тест. В каком случае нужно сдавать и где получить направление

11 октября 2021, 11:18 Людмила Грубнік
Бесплатный ПЦР-тест. В каком случае нужно сдавать и где получить направление
Источник: Dreamstime

Бесплатно пройти тест на коронавирус сейчас могут не только украинцы, у которых есть подозрение на это заболевание.

Согласно стандартам Министерства здравоохранения, назначать такой анализ должны и другим категориям граждан.

Кому необходимо сдавать ПЦР-тест:

  • людям с подозрением на коронавирус;
  • гражданами с признаками ОРВИ;
  • лицам, которые могут болеть вирусной пневмонией;
  • людям с внегоспитальной пневмонией;
  • лицам, которые являются контактными (при появлении симптомов).
Читайте также:
врачУкраина стала третьей по количеству новых смертей от Covid-19, и ситуация ухудшается

Гражданам первых трех категорий назначают ПЦР-тестирование, если они не прошли быстрый анализ на определение антигена SARS-CoV-2.

Направление для прохождения теста можно получить у семейного врача. Если же специалист отказывается его предоставлять, стоит позвонить в Минздрав по номеру 0800 60 20 19.

Ситуация с коронавирусом в Украине продолжает ухудшаться, из-за чего увеличивается риск заболеть. Болезнь важно выявить на ранних стадиях, поэтому стоит после появления первых симптомов обращаться к врачу и делать тест.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19 , МОЗ України , Тест
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка