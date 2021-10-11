Безкоштовно пройти тест на коронавірус нині можуть не лише українці, які мають підозру на це захворювання.
Згідно зі стандартами Міністерства охорони здоров’я, призначати такий аналіз мають й іншим категоріям громадян.
Кому треба здавати ПЛР-тест:
- людям з підозрою на коронавірус;
- громадянами з ознакими ГРВІ;
- особам, які можуть хворіти вірусною пневмонією;
- людям з позагоспітальною пневмонією;
- особам, які є контактними (під час появи симптомів).
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Громадянам за перших трьох категорій призначають ПЛР-тестування, якщо вони не пройшли швидкий аналіз на визначення антигену SARS-CoV-2.
Направлення для проходження тесту можна отримати у сімейного лікаря. Якщо ж фахівець відмовляється його надавати, варто зателефонувати до МОЗ за номером 0 800 60 20 19.
Ситуація з коронавірусом в Україні продовжує погіршуватися, через що збільшується ризик захворіти. Хворобу важливо виявити на ранніх стадіях, тому варто після появи перших симптомів звертатися до лікаря та робити тест.