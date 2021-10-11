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Безкоштовний ПЛР-тест. У якому разі потрібно здавати та де отримати направлення

11 Жовтня 2021, 11:18 Людмила Грубнік
Безкоштовний ПЛР-тест. У якому разі потрібно здавати та де отримати направлення
Джерело: Dreamstime

Безкоштовно пройти тест на коронавірус нині можуть не лише українці, які мають підозру на це захворювання.

Згідно зі стандартами Міністерства охорони здоров’я, призначати такий аналіз мають й іншим категоріям громадян.

Кому треба здавати ПЛР-тест:

  • людям з підозрою на коронавірус;
  • громадянами з ознакими ГРВІ;
  • особам, які можуть хворіти вірусною пневмонією;
  • людям з позагоспітальною пневмонією;
  • особам, які є контактними (під час появи симптомів).
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Громадянам за перших трьох категорій призначають ПЛР-тестування, якщо вони не пройшли швидкий аналіз на визначення антигену SARS-CoV-2.

Направлення для проходження тесту можна отримати у сімейного лікаря. Якщо ж фахівець відмовляється його надавати, варто зателефонувати до МОЗ за номером 0 800 60 20 19.

Ситуація з коронавірусом в Україні продовжує погіршуватися, через що збільшується ризик захворіти. Хворобу важливо виявити на ранніх стадіях, тому варто після появи перших симптомів звертатися до лікаря та робити тест.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавирус Covid-19 , МОЗ України , Тест
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