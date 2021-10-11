Україна знову увійшла до трійки країн Європи, де зафіксували найбільшу кількість смертей від коронавірусу за день. Згідно зі статистикою за 9 жовтня 2021 року, у країні зафіксували 162 летальних випадки.

З таким добовим приростом смертей Україна посіла третю сходинку, на першому місці Росія (962 смерті) та Румунія (211 смертей).

Загалом за ту добу підтвердили 1 674 смерті від вірусу в Європі та 4 595 у світі.

Якщо говорити про загальносвітовий рейтинг, то за кількістю нових смертей від вірусу РФ випередила навіть США (517) та Мехіко (348). До речі, у ньому Україна дев’ята.

Водночас ситуація зі смертністю від коронавірусу не поліпшується в Україні. Від ускладнень, які викликав Covid-19, 10 жовтня померло 207 осіб.

Продовжує зростати і кількість нових випадків хвороби. За минулу добу коронавірус підтверджений у 8 832 осіб, з них – 863 дитини і 78 медпрацівників. За час поширення вірусу в країні виявили 2 550 089 випадків хвороби.

Джерело: Worldometers