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Украина стала третьей по количеству новых смертей от Covid-19, и ситуация ухудшается

11 октября 2021, 10:41 Людмила Грубнік
врач
Источник: Depositphotos

Украина снова вошла в тройку стран, где зафиксировали наибольшее количество смертей от коронавируса за день. Согласно статистике за 9 октября 2021 года, в стране зафиксировали 162 летальных случая.

С таким суточным приростом смертей Украина заняла третье место, на первом месте Россия (962 смерти) и Румыния (211 смертей).

Всего за те сутки подтвердили 1 674 смерти от вируса в Европе и 4 595 в мире.

Если говорить об общемировом рейтинге, то по количеству новых смертей от вируса РФ опередила даже США (517) и Мехико (348). Кстати, в нем Украина девятая.

В то же время ситуация со смертностью от коронавируса не улучшается в Украине. От осложнений, которые вызвал Covid-19, 10 октября умерло 207 человек.

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Продолжает расти и число новых случаев болезни. За минувшие сутки коронавирус подтвержден у 8 832 человек, из них — 863 ребенка и 78 медработников. За время распространения вируса в стране в цело подтвердили 2 550 089 случаев болезни.

Источник: Worldometers

Теги
Коронавірус Covid-19 , Смерть , статистика
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