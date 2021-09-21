Индия возобновит экспорт и донорские поставки избыточных вакцин от коронавируса, которые останавливала из-за вспышки Covid-заболеваемости среди своих граждан в апреле.

Об этом заявил министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия. По его словам, вакцинация индусов останется приоритетом правительства. Но избыток препаратов используют, чтобы выполнить обязательства Индии перед другими странами для борьбы с Covid-19. Реализовать это они планируют через глобальную инициативу Covax.

Министр отметил, что ежемесячное производство вакцин против коронавируса в Индии выросло более чем вдвое с апреля. Они ожидают, что в октябре оно вырастет до 300 млн доз. В этом месяце правительство страны должно было получить 260 млн доз от отечественных производителей.

— Производство в дальнейшем будет увеличиваться. Biological E (вакцина, разработанная в сотрудничестве с американскими компаниями Dynavax и Baylor College of Medicine) и другие производители также представят свои вакцины на рынке, — добавил он.

В Индии уже сделали более 800 млн прививок с населением в 1,4 млрд человек. По крайней мере одну дозу получили более 62% взрослого населения, которое подлежит вакцинации, две дозы – примерно 22%.

Страна начала экспортировать препараты в январе 2021 года, но прекратила в апреле, чтобы обеспечить препаратами население страны. Это было связано со значительным увеличением количества Covid-больных.