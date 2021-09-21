Індія поновить експорт та донорські постачання надлишкових вакцин від коронавірусу, які зупиняла через спалах Covid-захворюваності серед своїх громадян у квітні.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Індії Мансух Мандавія. За його словами, вакцинація індусів залишиться пріоритетом уряду. Але надлишок препаратів використають, щоб виконати зобов’язання Індії перед іншими країнами для боротьби з Covid-19. Реалізувати це вони планують через глобальну ініціативу Covax.

Міністр зазначив, що щомісячне виробництво вакцин проти коронавірусу в Індії зросло більш ніж удвічі з квітня. Вони очікують, що у жовтні воно зросте до 300 млн доз. Цього місяця уряд країни мав отримати 260 млн доз від вітчизняних виробників.

– Виробництво надалі збільшуватиметься. Biological E (вакцина, розроблена у співпраці з американськими компаніями Dynavax і Baylor College of Medicine) й інші виробники також представлять свої вакцини на ринку, – додав він.

В Індії вже зробили понад 800 млн щеплень з населенням в 1,4 млрд осіб. Принаймні одну дозу отримали понад 62% дорослого населення, яке підлягає вакцинації, дві дози – приблизно 22%.

Країна почала експортувати препарати в січні 2021 року, але припинила у квітні, щоб забезпечити препаратами населення країни. Це було пов’язано зі значним збільшенням кількості Covid-хворих.