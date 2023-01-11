Из-за полномасштабной войны и пандемии коронавируса многие болезни в Украине помолодели. Об этом рассказал Министр здравоохранения Виктор Ляшко в программе на радио.

— К 2014 году средний возраст больных сердечно-сосудистыми заболеваниями составлял 60 лет, а сейчас это 45-50 лет, — отметил Ляшко.

По прогнозу министра, есть вероятность, что инфаркты помолодеют более чем на 10 лет. Это сейчас, спустя девять лет после начала войны, можно видеть у людей, которые сидели под обстрелами, воевали, увеличение сердечно-сосудистых заболеваний.

Из-за того, что во время полномасштабной войны уменьшилось количество скринингов и обращений к семейным врачам, прогнозируется увеличение онкологических заболеваний.

Сейчас смотрят

— Два года люди не ходили к врачам из-за коронавируса, а сейчас это сделать не позволяет война. Это приведет к тому, что в Украине будут выявлены многие онкологические болезни на третьих и четвертых стадиях, — сказал министр.

Именно поэтому сейчас Минздрав инвестирует в развитие онкологических центров.

Кроме того, министр отметил, что ожидается и увеличение количества заболевания туберкулезом.

Источник: Українське радіо