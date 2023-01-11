Через повномасштабну війну та пандемію коронавірусу багато хвороб в Україні помолодшали. Про це розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в програмі на радіо.

– До 2014 середній вік хворих на серцево-судинні захворювання становив 60 років, а зараз це 45-50 років, – зазначив Ляшко.

За прогнозом міністра, є вірогідність, що інфаркти помолодшають більше ніж на 10 років. Це зараз, через дев’ять років після початку війни, можна бачити у людей, які сиділи під обстрілами, воювали, збільшення серцево-судинних захворювань.

Через те, що під час повномасштабної війни зменшилась кількість скринінгів та звернень до сімейних лікарів, прогнозується збільшення онкологічних захворювань.

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– Два роки люди не ходили до лікарів через коронавірус, а зараз це зробити не дозволяє війна. Це призведе до того, що в Україні буде виявлено багато онкологічних хвороб на третіх та четвертих стадіях, — сказав міністр.

Саме тому зараз МОЗ інвестує в розвиток онкологічних центрів.

Крім того, міністр зазначив, що очікується і збільшення кількості захворювання на туберкульоз.

Джерело: Українське радіо