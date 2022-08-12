Упродовж п’яти місяців російсько-української війни українці постаріли мінімум на 10 років, на цьому вже неодноразово наголошував міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Постійний стрес, відсутність доступу до препаратів та належного медичного лікування, зруйнована медична інфраструктура та вимушена міграція кваліфікованих лікарів вже призвели до загострення хронічних хвороб у пацієнтів, кажуть медики.

Як наслідок, вже у недалекому майбутньому недуги, які зустрічалися здебільшого в українців у 60 років, будуть діагностувати у 45-50-річному віці.

Зараз дивляться

Війна вже спричинила зростання випадків серцевих хвороб

В Інституті серця МОЗ України, який від 24 лютого не зупинявся жодного дня, кажуть, ще під час окупації Київщини втратили багато пацієнтів, які помирали від серцевих хвороб, швидка просто не доїжджала до них через бойові дії.

Зараз більшість пацієнтів звертаються з відверто занедбаним станом здоров’я. Це люди, які 3-5 місяців не мали доступу до лікарів, ліків, з населених пунктів, де зараз пошкоджені медзаклади і зовсім немає кардіологів. Нині діагностують дуже багато ускладнень та загострень, які спровокував стрес і відсутність належного лікування.

– У пацієнтів, які не встигли прооперуватися перед 24 лютого, хоча знали, що їм треба буде планова хірургія, звичайно, що погіршився стан. Дуже велика кількість інфарктів однозначно, і вони помолодшали, якщо ми говорили про це навіть у мирний час, то зараз під час війни інфаркт у 30-35 років нас взагалі не дивує, – розповідає лікарка-кардіолог Інституту серця Анна Шкандала.

Побільшало звернень до неврологів та дерматологів

За різними дослідженнями вчених, 86% хвороб провокує саме стрес. Швидкі стресові умови сприятливо впливають на організм, людина мобілізується на фоні дії адреналіну. Втім, якщо це затяжний стрес, змінюється гормональний фон, це діє на нервову систему, імунітет.

А це спричиняє загострення хронічних захворювань, хвороб серця, щитоподібної залози, з’являються прояви цукрового діабету.

За словами директора з розвитку одного зі столичних медцентрів, Світлани Лонської, часто реакцію на стрес бачимо на шкірі у вигляді різних захворювань, наприклад, псоріазу. Нині у їхній лікарні в рази почастішали звернення терапевта та невролога – люди скаржаться на головний біль, порушення сну, болі в спині, на відчуття тривожності.

– Перші три місяці ніхто не думав ні за що: ні за стоматологію, ні за гіпертонію, ні за щитоподібну залозу. Люди зачаїлися вдома, переживали за свою безпеку. Зараз маємо те, що маємо – проявляються ті хвороби, які б у звичайному житті ніколи б не виникли, – розповідає медик.

Запускаються аутоімунні процеси, ревматоїдний артрит, так би воно було у сплячому стані – людина на позитиві, працює, нормально харчується, і все добре. А після окупації, шкірних хвороб дуже багато виникло, бачимо сплеск діабету, серцеві захворювання.

У зоні ризику не лише люди, які виїхали з окупованих територій чи з населених пунктів, де велися бойові дії. Стресуємо та переживаємо ми усі – і громадяни, які виїхали за кордон також. Навіть у тих, хто стійко переніс перші місяці війни, рано чи пізно буде ментальне виснаження, яке негативне вплине на здоров’я та самопочуття. Світлана радить прислухатися до організму, в разі погіршення стану здоров’я – звертатися до лікарів.

– Порушення сну, відчуття постійної небезпеки, постійна нервова напруга, втрата апетиту, ваги, випадіння волосся, ламкість нігтів – це все речі, на які варто звернути увагу. Але дуже багато захворювань протікають безсимптомно, тому треба зробити загальний чекап організму, який покаже, чи все добре, чи на щось варто звернути увагу та підлікувати, – радить лікарка.

15 млн українців потребуватимуть психологічної підтримки

Психолог Тетяна Мариніна, яка з 2014 року працює з військовими та громадянами, які постраждали внаслідок війни, пояснює, зараз усі українці відчувають тривожність. Це нормальна реакція здорової людини на небезпеку та війну. Втім, іноді ця тривожність вже потребує медикаментозного лікування. І кількість таких випадків, на жаль, буде зростати.

– Людина не хоче жити, в неї з’являються суїцидальні думки і наміри, людина відчуває себе винною в чомусь, не спить, її сон стає таким поверхневим, а не глибоким, вона погано соціально адаптується. Спогади і переживання не є контрольованими, і виникають під час будь-якого тригера, для когось зелень – це краса, а для цієї людини вона може бути тригером, пов’язаним з раптовою небезпекою. Війна триває вже вісім років, і ми давно працюємо з такими людьми, – каже Мариніна.

За даними МОЗ, щонайменше кожна п’ята людина буде мати негативні наслідки для психічного здоров’я. 3-4 млн українців через пережитий стрес потрібно буде призначати медикаментозне лікування. Раніше у МОЗ пояснювали наслідки затяжного стресу від війни:

психічні розлади мають негативні наслідки насамперед на поширення серцево-судинних хвороб, діабету, артритів, астми, онко;

психічні розлади погіршують результати лікування хронічних хвороб та збільшують смертність від онкологічних хвороб;

понад 50% (в чотири рази частіше, ніж загальне населення) осіб з психічними розладами мають також розлади сну, що часто призводять до хвороб органів дихання;

особи з психічними розладами більш схильні до куріння, важче кидають згубну звичку та в середньому курять більше;

ризик смерті від раку за наявності депресивних розладів зростає на 50%, а від серцевих — на 67%;

серед осіб з ПТСР більш поширені гіпертонія, стенокардія, тахікардія, інші захворювання серця, виразка шлунка, гастрит і артрит. Окрім того, ПТСР часто спонукає до ризикової поведінки, що призводить до зловживання алкоголем, наркотиками чи деструктивної поведінки та пов’язаних з ними наслідків.

– Дуже хочеться звернутися до пацієнтів: не забувайте, що життя продовжується. Не забувайте про своє здоров’я, – закликає кардіолог Анна Шкандала.

Лікар радить, якщо ви приймаєте якісь препарати, старайтесь планувати запас так, щоб у вас вистачило на місяць чи навіть на два, бо ви не знаєте, чи буде у вас завтра доступ до медикаментів. Якщо у вас є хронічні захворювання, чи ви відчуваєте, що вас щось турбує, не затягуйте, звертайтеся до медзакладу за першої можливості. Бо ситуація зараз дуже непередбачувана.