В течение пяти месяцев российско-украинской войны украинцы состарились минимум на 10 лет, это уже неоднократно отмечал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Постоянный стресс, отсутствие доступа к препаратам и надлежащему медицинскому лечению, разрушенная медицинская инфраструктура и вынужденная миграция квалифицированных врачей уже привели к обострению хронических болезней у пациентов, говорят медики.

Как следствие, уже в скором будущем болезни, которые встречались в основном у украинцев в 60 лет, будут диагностировать в 45-50-летнем возрасте.

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Война уже привела к росту случаев сердечных болезней

В Институте сердца Минздрава Украины, который от 24 февраля не останавливался ни на один день, говорят, еще во время оккупации Киевщины потеряли многих пациентов, которые умирали от сердечных болезней, скорая просто не доезжала до них из-за боевых действий.

Сейчас большинство пациентов обращаются с откровенно запущенным состоянием здоровья. Это люди, которые 3-5 месяцев не имели доступа к врачам, лекарствам, из населенных пунктов, где сейчас повреждены медучреждения и совсем нет кардиологов. В настоящее время диагностируется большое количество осложнений и обострений, которые спровоцировал стресс и отсутствие должного лечения.

— У пациентов, которые не успели прооперироваться перед 24 февраля, хотя знали, что им предстоит плановая хирургия, конечно, что ухудшилось состояние. Очень много инфарктов, и они помолодели, если мы говорили об этом даже в мирное время, то сейчас во время войны инфаркт в 30-35 лет нас вообще не удивляет, – рассказывает врач-кардиолог Института сердца Анна Шкандала.

Возросло количество обращений к неврологам и дерматологам

По разным исследованиям ученых, 86% болезней провоцирует именно стресс. Быстрые стрессовые условия оказывают благоприятное воздействие на организм, человек мобилизуется на фоне действия адреналина. Впрочем, если это затяжной стресс, меняется гормональный фон, это действует на нервную систему, иммунитет.

А это приводит к обострению хронических заболеваний, болезней сердца, щитовидной железы, появляются проявления сахарного диабета.

По словам директора по развитию одного из столичных медцентров, Светланы Лонской, часто реакцию на стресс видим на коже в виде разных заболеваний, например, псориаза. Сейчас в их больнице в разы участились обращения к терапевту и неврологу – люди жалуются на головную боль, нарушение сна, боли в спине, чувство тревожности.

– Первые три месяца никто не думал ни о чем: ни о стоматологии, ни о гипертонии, ни о щитовидной железе. Люди затаились дома, переживали о своей безопасности. Сейчас имеем то, что имеем – проявляются те болезни, которые в обычной жизни никогда бы не возникли, — рассказывает медик.

Запускаются аутоиммунные процессы, ревматоидный артрит, так он был бы в спящем состоянии – человек на позитиве, работает, нормально питается, и все хорошо. А после оккупации, кожных болезней очень много возникло, видим всплеск диабета, сердечные заболевания.

В зоне риска не только выехавшие с оккупированных территорий или из населенных пунктов, где велись боевые действия. Стрессуем и переживаем мы все – и граждане, которые выехали за границу тоже. Даже у тех, кто стойко перенес первые месяцы войны, рано или поздно будет ментальное истощение, которое окажет негативное влияние на здоровье и самочувствие. Светлана Лонская советует прислушиваться к организму, в случае ухудшения состояния здоровья обращаться к врачам.

— Нарушение сна, чувство постоянной опасности, постоянное нервное напряжение, потеря аппетита, веса, выпадение волос, ломкость ногтей — это все вещи, на которые стоит обратить внимание. Но очень многие заболевания протекают бессимптомно, поэтому нужно сделать общий чекап организма, который покажет, все ли хорошо, или на что стоит обратить внимание и подлечить, – советует врач.

15 млн украинцев требуют психологической поддержки

Психолог Татьяна Маринина, которая с 2014 года работает с пострадавшими в результате войны военными и гражданами, объясняет, сейчас все украинцы испытывают тревожность. Это нормальная реакция здорового человека на опасность и войну. Впрочем, иногда эта тревожность уже нуждается в медикаментозном лечении. И количество таких случаев, к сожалению, будет расти.

— Человек не хочет жить, у него появляются суицидальные мысли и намерения, человек чувствует себя виноватым в чем-то, бодрствует, его сон становится поверхностным, а не глубоким, он плохо социально адаптируется. Воспоминания и переживания не контролируются, и возникают во время любого триггера, для кого-то зелень – это красота, а для этого человека она может быть триггером, связанным с внезапной опасностью. Война длится уже восемь лет, и мы давно работаем с такими людьми, – говорит Маринина.

По данным Минздрава, по меньшей мере, каждый пятый человек будет иметь негативные последствия для психического здоровья. 3-4 млн украинцев из-за пережитого стресса нужно будет назначать медикаментозное лечение. Ранее в Минздраве объясняли последствия затяжного стресса от войны:

психические расстройства имеют негативные последствия, в первую очередь на распространение сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, артритов, астмы, онко;

психические расстройства усугубляют результаты лечения хронических болезней и увеличивают смертность от онкологических болезней;

свыше 50% (в четыре раза чаще, чем общее население) лиц с психическими расстройствами имеют также расстройства сна, часто приводящие к болезням органов дыхания;

лица с психическими расстройствами более подвержены курению, тяжелее бросают пагубную привычку и в среднем курят больше;

риск смерти от рака при наличии депрессивных расстройств возрастает на 50%, а от сердечных – на 67%;

среди лиц с ПТСР более распространены гипертония, стенокардия, тахикардия, другие заболевания сердца, язва желудка, гастрит и артрит. Кроме того, ПТСР часто побуждает к рисковому поведению, что приводит к злоупотреблению алкоголем, наркотиками или деструктивному поведению и связанным с ними последствиям.

– Очень хочется обратиться к пациентам: не забывайте, что жизнь продолжается. Не забывайте о своем здоровье, – призывает кардиолог Анна Шкандала.

Врач советует, если вы принимаете какие-нибудь препараты, старайтесь планировать запас так, чтобы у вас хватило на месяц или даже на два, потому что вы не знаете, будет ли у вас завтра доступ к медикаментам. Если у вас есть хронические заболевания, или вы чувствуете, что вас что-то беспокоит, не затягивайте, обращайтесь в медучреждение при первой возможности. Потому что ситуация сейчас очень непредсказуемая.