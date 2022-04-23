Национальный институт рака имеет прямые связи с иностранными донорами, поэтому не остался в стороне от проблем, с которыми сталкиваются медицинские работники и пациенты: нехватка лекарств, реанимобилей, антидотов для оказания медицинской помощи при поражении химическим оружием.

Мариам Айт Хассу-Ламберт, услышав, что на Мариуполь возможно осуществили химическую атаку, не смогла сдержать слез и решила, что должна помочь. Она доставляет из Нидерландов антидоты.

– Мы хотим, чтобы вы были защищены от химической атаки, чтобы и дальше были сильными, – говорит Мариам Айт Хассу-Ламберт. – Чтобы были уверены, если произойдет химическая атака, у вас есть все, чтобы спастись.

Институт рака распределяет антидоты по медицинским учреждениям. В настоящее время он стал центром волонтерской помощи.

Медики института получают реанимобили из Бельгии и направляют их в горячие точки, где они нужны больше всего.

— Чаще всего это регионы, которые нуждаются в экстренной медицинской помощи, — рассказывает заместитель директора по медицинско-координационной помощи Александр Яцына. – Это Николаев, Харьков, некоторые больницы Запорожской области.

Работники института сортируют медикаменты, часто собранные хаотично. Здесь есть и антибиотики, пробиотики, витамины, жаропонижающие препараты, препараты, успокаивающие боль. Иногда приходится переводить инструкции. Лекарства направляются в больницы, а также конкретным людям.

Волонтеры говорят, что в Институт рака можно обратиться, сделать предзаказ и получить нужный препарат.

Врачи института не оставили и свои прямые обязанности. Они проводят операции, химиотерапию, а также планируют возобновить и лучевую терапию.

– Чем больше мы будем делать добра нашим пациентам, тем скорее преодолеем врага, – сказал напоследок Александр Яцына.

С этим тяжело не согласиться.

Источник: Факты ICTV

Фото: Факты ICTV