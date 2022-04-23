Національний інститут раку має прямі зв’язки з іноземними донорами, тому не залишився осторонь від проблем, з якими стикаються медичні працівники та пацієнти: необхідних нестача ліків, поставки реанімобілів, антидотів для надання медичної допомоги під час застосування хімічної зброї.

Маріам Айт Хассу-Ламберт, почувши, що на Маріуполь можливо здійснили хімічну атаку не змогла стримати сліз і вирішила, що має допомогти. Вона доправляє з Нідерландів антидоти.

– Ми хочемо, щоб ви були захищені від хімічної атаки, щоб і надалі були сильними, – говорить Маріам Айт Хассу-Ламберт. – Щоб були впевнені, якщо станеться хімічна атака, ви маєте все, щоб урятуватися.

Інститут раку розподіляє антидоти по медичних закладах. Наразі він став центром волонтерської допомоги. Медики інституту отримують реанімобілі з Бельгії і скеровують їх у гарячі точки, де вони потрібні.

– Найбільше це регіони, які потребують екстреної медичної допомоги, – розказує заступник директора з медично-координаційної допомоги Олександр Яцина. – Це Миколаїв, Харків, деякі лікарні Запорізької області.

В інституті сортують медикаменти, які часто зібрані хаотично. Тут є і антибіотики, пробіотики, вітаміни, жарознижувальні препарати, препарати, що вгамовують біль. Іноді потрібно перекладати інструкції. Ліки направляють у лікарні, а також конкретним людям.

Волонтери говорять, що до Інститут раку можна звернутися, зробити передзамовлення і отримати потрібний препарат.

Лікарі інституту не полишили і своїх прямих обов’язків. Вони проводять операції, хіміотерапію, а також планують відновити і променеву терапію.

– Чим більше ми будемо робити добра нашим пацієнтам, тим скоріше подолаємо ворога, – сказав наостанок Олександр Яцина.

З цим важко не погодитися.

Джерело: Факти ICTV

Фото: Факти ICTV