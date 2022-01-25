В Первом территориальном медицинском объединении Львова за один день спасли сразу трех тяжелых пациентов, которых доставила сюда из разных районов области медицинская авиация.

— Воздушная скорая даже не останавливала двигатель, ведь вызовы поступали один за одним, — сообщили на своей странице в Facebook медики клиники.

Первая пациентка — 64-летняя женщина из Червонограда с инфарктом. Она была ургентно доставлена в агиографическую операционную. Диагноз — тромбоз правой венечной артерии. Для восстановления кровотока врачи установили ей миниатюрный кардиостент в месте сужения сосуда.

Сейчас состояние пациентки уже стабильное. Женщина находится в палате интенсивной терапии Центра сердца и сосудов, который входит в состав ТМО Львова.

Второй пациент – 49-летний мужчина из Стрыйского района с инсультом. Обследование подтвердило у него острое нарушение мозгового кровообращения. Состояние мужчины сейчас стабильное, он проходит консервативное лечение в Центре нейрохирургии и неврологии.

Третий пациент — 55-летний мужчина из Мостиского района с инфарктом и гипертоническим кризом. Сейчас ему оказывают всю необходимую помощь в Центре сердца и сосудов.

Источник: 1 ТМО Львова