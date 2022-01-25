У Першому територіальному медичному об’єднанні Львова за один день врятували одразу трьох важких пацієнтів, яких доставила сюди з різних районів області медична авіація.

– Повітряна швидка навіть не зупиняла двигун, адже виклики надходили один за одним, – повідомили на своїй сторінці у Facebook медики клініки.

Перша пацієнтка – 64-річна жінка з Червонограда з інфарктом. Її ургентно доставили в агіографічну операційну. Діагноз – тромбоз правої вінцевої артерії. Для відновлення кровотоку лікарі встановили їй мініатюрний кардіостент у місці звуження судини.

Наразі стан пацієнтки стабільний. Жінка перебуває в палаті інтенсивної терапії Центру серця і судин, який входить до складу ТМО Львова.

Другий пацієнт – 49-річний чоловік зі Стрийського району з інсультом. Обстеження підтвердило у нього гостре порушення мозкового кровообігу. Стан чоловіка зараз стабільний, він проходить консервативне лікування в Центрі нейрохірургії та неврології.

Третій пацієнт – 55-річний чоловік із Мостиського району з інфарктом і гіпертонічним кризом. Зараз йому надають всю необхідну допомогу в Центрі серця і судин.

Джерело: 1 ТМО Львова