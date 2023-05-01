Специалисты Национального реабилитационного центра Незламні во Львове установили 24-летнему защитнику суперсовременный бионический протез руки, за которым парню не пришлось ехать за границу.

Об этом на своей странице в Facebook сообщили сотрудники Первого медобъединения Львова.

— Сам Александр родом из Киевской области. Участвовал в освобождении Черниговщины, бил врагов на запорожском направлении, а затем — и на донецком. Там и потерял правую руку, — пишут медики.

Стало известно, что в тот день вместе с побратимами он отправился освобождать одно из сел вблизи Северска Бахмутского района. Пулемет танка, в котором ехали бойцы, заклинил. Чтобы его перезарядить, Александр выбрался из машины.

Именно в тот момент в танк попала вражеская мина. Александр получил множественные ранения. У него было поломаны ребра, пробиты легкие, посечена рука.

Первую помощь оказали побратимы. Затем раненого защитника доставили в больницу в Краматорске, где ему и ампутировали конечность. А дальше — ряд операций и месяцы в больницах Днепра и Киева.

После завершения лечения Александр мечтал о современном бионическом протезе — это вершина технологий протезирования. Такой позволяет, насколько это возможно, вернуть руке мелкую моторику.

Александр думал, что для получения такого протеза ему придется ехать за границу. Но новую руку защитнику установили в Украине специалисты Центра Незламні.

Молодой человек научился управлять своей бионической конечностью и уже с ней вернулся на фронт, потому что каждый день хочет приближать нашу победу. Дома его ждет жена и пятилетний сын, для которого папа уже — супергерой.

— Сын очень обрадовался, когда впервые увидел эту руку. Ему очень нравятся супергерои из Marvel, и теперь я для него — железный человек, — с улыбкой рассказывает Александр.

Бионический протез защитник получил благодаря компании по разработке интегральных микросхем Renesas Electronics в Украине.

Источник: Первое медобъединение Львова