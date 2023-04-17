Во Львове в Национальном реабилитационном центре Незламні состоялось по-настоящему революционное событие. Впервые в Украине пациенту, потерявшему на российско-украинской войне обе ноги, не просто вернули возможность ходить, но и бегать и даже чувствовать землю.

Об этом сообщило на своей странице в фейсбук Первое медицинское объединение Львова.

Операция, которая называется остеоинтеграционное протезирование, возвращает чувствительность и функциональность конечностям. А все благодаря тому, что протез вживляется прямо в оставшуюся кость.

Один из ведущих специалистов этого направления ортопедии в мире травматолог Муньед Аль Мудерис у себя в Австралии провел почти тысячу операций по остеоинтеграционному протезированию и еще более полутысячи — по всему миру.

Результаты операций впечатляющие: бывшие пациенты работают, занимаются спортом и не позволяют называть себя людьми с ограниченными возможностями.

Приезд такого специалиста в Украину и его желание приобщиться к лечению и протезированию наших воинов трудно переоценить.

Первым новое направление протезирования испытал на себе капитан ВСУ Игорь Крупнов, который потерял обе ноги — на авто вместе с побратимами наскочил на вражескую мину. Когда в больнице пришел в себя после операции, от отчаяния его спасла только мысль, что будет жить, а значит, и бороться.

Сейчас ему 56, до войны Игорь увлекался марафонским бегом, мечтал на 60-летие преодолеть рекордную дистанцию. Тяжелое ранение, казалось, сделало его мечту несбыточной. Однако остеоинтеграционное протезирование возродило ее. Мужчина уверен, на таких протезах сможет преодолеть дистанцию в 10 км.

Это и неудивительно, врач обещает, что первые шаги на имплантированных протезах можно сделать уже через два дня после операции. А через шесть недель пациент сможет полноценно ходить.

— Преимущество остеоинтеграции в том, что пациент после оперпации может чувствовать землю и различать поверхности: например, если ходит по траве, то чувствует ее мягкость, — говорит профессор Аль Мудерис.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, посетивший центр Незламні, отметил, что отныне украинцам, которые получили страшные травмы и у которых война забрала привычный образ жизни, становятся доступными такие современные технологии.

— Благодарен врачам, которые откликаются и приезжают помогать. Сегодня мы видели, как оперирует известный врач из Австралии. Я думаю, в ближайшее время будут и немцы, и шведы, — отметил Виктор Ляшко.

Министр уверен, что в дальнейшем эту практику будут реализовывать наши ребята, которые имеют опыт хирургических вмешательств.

Всего в течение своей командировки в Украину австралийский врач прооперирует еще трех украинцев.