У Львові, в Національному реабілітаційному центрі Незламні відбулася по-справжньому революційна подія. Вперше в Україні пацієнту, що втратив на російсько-українській війні обидві ноги, не просто повернули можливість ходити, а й бігати і навіть відчувати землю.

Про це повідомило у соцмережах Перше медичне об’єднання Львова.

Операція, що називається остеоінтеграційне протезування, повертає чутливість і функціональність кінцівкам. А все завдяки тому, що протез вживлюється прямо в кістку, яка залишилася.

Один з провідних фахівців цього напряму ортопедії у світі травматолог Муньєд Аль Мудеріс у себе в Австралії провів майже тисячу операцій з остеоінтеграційного протезування і ще понад півтисячі – по всьому світу. Результати операцій вражаючі: колишні пацієнти працюють, займаються спортом і не дозволяють називати себе людьми з обмеженими можливостями.

Приїзд такого фахівця в Україну і його бажання долучитися до лікування і протезування наших воїнів важко переоцінити.

Першим новий напрям протезування випробував на собі капітан ЗСУ, Ігор Крупнов, який втратив обидві ноги – на авто разом з побратимами наскочив на ворожу міну. Коли в лікарні прийшов до тями після операції від розпачу його врятувала лише думка про те, що буде жити, а значить, і боротися.

Зараз йому 56, до війни Ігор захоплювався марафонським бігом, мріяв на 60-річчя подолати рекордну дистанцію. Важке поранення, здавалося, зробило його мрію нездійсненною. Проте остеоінтеграційне протезування відродило її. Чоловік упевнений, на таких протезах зможе здолати дистанцію у 10 км.

Це й не дивно, лікар обіцяє, що перші кроки на імплантованих протезах можна зробити вже за два дні після операції. А за шість тижнів пацієнт зможе повноцінно ходити.

– Перевага остеоінтеграції в тому, що пацієнт після оперпації може відчувати землю і може розрізняти поверхні: наприклад, якщо ходять по траві, то відчувають її м’якість, – каже професор Аль Мудеріс.

Міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко, який відвідав Центр НЕЗЛАМНІ, зазначив, що віднині українцям, які зазнали страшних травм і у яких війна забрала звичний спосіб життя, стають доступними найсучасніші технології.

– Вдячний лікарям, які відгукуються і приїжджають допомагати. Сьогодні ми бачили, як оперує відомий лікар з Австралії. Я думаю, найближчим часом будуть і німці, і шведи,– зазначив Віктор Ляшко.

Міністр упевнений, що в подальшому цю практику будуть реалізовувати наші хлопці та дівчата, які мають досвід хірургічних втручань – переймуть цю технологію.

Загалом протягом свого відрядження в Україну австралійський лікар прооперує ще трьох українців.

– Відновимо людину – людина відновить все,- влучно сказав насамкінець міністр охорони здоров’я.

Джерело: 1 ТМО Львова