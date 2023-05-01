Фахівці Національного реабілітаційного центру Незламні у Львові встановили 24-річному захиснику суперсучасний біонічний протез руки, за яким хлопцеві не довелося їхати за кордон.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили співробітники Першого медоб’єднання Львова.

– Сам Олександр родом із Київської області. Брав участь у визволенні Чернігівщини, бив ворогів на запорізькому напрямку, а потім – і на донецькому. Там і втратив праву руку, – пишуть медики.

Стало відомо, що того дня разом із побратимами він вирушив визволяти одне із сіл поблизу Сіверська Бахмутського району. Кулемет танка, в якому їхали бійці, заклинив. Щоб його перезарядити, Олександр вибрався з машини.

Саме в той момент у танк влучила ворожа міна. Олександр отримав множинні поранення. У нього було поламані ребра, пробиті легені, посічена рука.

Першу допомогу надали побратими. Потім пораненого захисника доправили до лікарні в Краматорську, де йому й ампутували кінцівку. А далі – низка операцій і місяці в лікарнях Дніпра та Києва.

Після завершення лікування Олександр мріяв про сучасний біонічний протез – це вершина технологій протезування. Такий дає змогу, наскільки це можливо, повернути руці дрібну моторику.

Олександр думав, що для отримання такого протеза йому доведеться їхати за кордон. Але нову руку захиснику встановили в Україні фахівці Центру Незламні.

Молодий чоловік навчився керувати своєю біонічною кінцівкою і вже з нею повернувся на фронт, бо щодня хоче наближати нашу перемогу. Вдома на нього чекає дружина та п’ятирічний син, для якого тато вже – супергерой.

– Син дуже зрадів, коли вперше побачив цю руку. Йому дуже подобаються супергерої з Marvel, і тепер я для нього – залізна людина, – з усмішкою розповідає Олександр.

Біонічний протез захисник отримав завдяки компанії з розробки інтегральних мікросхем Renesas Electronics в Україні.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова