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Отримали біонічні електронні протези: Естонія допомогла двом українським воїнам

13 Квітня 2023, 14:46
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
протез

Уряд Естонії допоміг двом українським захисникам отримати біонічні електронні протези. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Тарас Винарчик, аеророзвідник 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки, втратив ногу під час виконання бойового завдання, а Олександр Гороховський – внаслідок вогнепального поранення з ускладненням під час облоги Чернігова, – ідеться в повідомленні.

У відомстві розповіли, що обидва хлопці отримали біонічні електронні протези, які регулюються індивідуально під потреби конкретного користувача, що забезпечує повну симетрію та природність ходи при протезуванні нижніх кінцівок.

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Такі протези обладнані амортизаторами та низкою рухомих елементів для підвищеної фізичної активності, а також мають спеціальний мобільний застосунок, який дає змогу перемикатися з ходи на різноманітні спортивні режими, забезпечуючи в такий спосіб високий комфорт використання та рівень рухової активності.

Вартість одного такого протеза становить €70-80 тис.

У МОЗ зазначили, що протезування українців стало можливим завдяки програмі Міністерства соціальної політики Естонії та було проведено на базі Ida-Tallinna Keskhaigla – однієї з найсучасніших і найбільших лікарень в Естонії.

Обидва хлопці вже в Україні та продовжують реабілітацію.

Фото: МОЗ

Джерело
МОЗ
Теги
Естонія Протези українські військові
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