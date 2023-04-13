Уряд Естонії допоміг двом українським захисникам отримати біонічні електронні протези. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Тарас Винарчик, аеророзвідник 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки, втратив ногу під час виконання бойового завдання, а Олександр Гороховський – внаслідок вогнепального поранення з ускладненням під час облоги Чернігова, – ідеться в повідомленні.

У відомстві розповіли, що обидва хлопці отримали біонічні електронні протези, які регулюються індивідуально під потреби конкретного користувача, що забезпечує повну симетрію та природність ходи при протезуванні нижніх кінцівок.

Такі протези обладнані амортизаторами та низкою рухомих елементів для підвищеної фізичної активності, а також мають спеціальний мобільний застосунок, який дає змогу перемикатися з ходи на різноманітні спортивні режими, забезпечуючи в такий спосіб високий комфорт використання та рівень рухової активності.

Вартість одного такого протеза становить €70-80 тис.

У МОЗ зазначили, що протезування українців стало можливим завдяки програмі Міністерства соціальної політики Естонії та було проведено на базі Ida-Tallinna Keskhaigla – однієї з найсучасніших і найбільших лікарень в Естонії.

Обидва хлопці вже в Україні та продовжують реабілітацію.

Фото: МОЗ