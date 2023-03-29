До України технологію протезування з Австралії привіз знаний у всьому світі лікар Муньєд Аль Мудеріс. Вже наступного дня після операції пацієнт може ходити.

Технологія називається остеоінтеграційним протезуванням – це коли в кістку вживлюють штучну кінцівку.

Муньєд Аль Мудеріс поставив 1,5 тис. таких протезів у світі, а вже у квітні перший такий протез встановить українцеві у Центрі Незламні Першого медоб’єднання Львова.

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У Центрі лікар Аль Мудеріс провів три дні. Ортопед-травматолог ознайомив українських фахівців із секретами остеоінтеграційного протезування. Оглянув із сотню пацієнтів і, спільно з травматологами, виконав кілька операцій.

Він – людина року в Австралії, зірка світової медицини.

Сам виріс в Іраку, воюючій країні, тож бачив багато людей, яких травмувала війна. Ще з дитинства мріяв допомагати людям знову бути мобільними.

До Австралії свого часу потрапив як біженець: дістався човном. Рік провів у слідчому ізоляторі, а після цього почав працювати над новітньою технологією протезування.

Муньєд Аль Мудеріс – амбасадор проєкту Незламні.

Українські лікарі давно мріяли про остеоінтеграційного протезування. Воно дозволяє встановлювати протези людям з високою ампутацією ніг. На жаль, в Україні саме на такі протези нині значний запит.

Джерело: 1 ТМО Львова