Новую для Украины технологию протезирования из Австралии привез известный во всем мире врач Муньед Аль Мудерис. На следующий день после операции пациент может ходить.

Технология называется остеоинтеграционным протезированием – это когда в кость вживляют искусственную конечность.

Муньед Аль Мудерис поставил 1,5 тыс. таких протезов в мире, и уже в апреле первый такой протез установит украинцу в Центре Несокрушимые Первого медобъединения Львова.

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В Центре врач Аль Мудерис провел три дня. Ортопед-травматолог ознакомил украинских специалистов с секретами остеоинтеграционного протезирования. Осмотрел сотню пациентов и совместно с травматологами выполнил несколько операций.

Он – человек года в Австралии, звезда мировой медицины.

Сам вырос в Ираке, воюющей стране и видел много людей, травмированных войной. Еще с детства мечтал помогать людям снова быть мобильными.

В Австралию в свое время попал как беженец: добрался на лодке. Год провел в следственном изоляторе, а затем начал работать над новейшей технологией протезирования.

Муньед Аль Мудерис – посол проекта Несокрушимые.

Украинские врачи давно мечтали об остеоинтеграционном протезировании. Оно позволяет устанавливать протезы людям с высокой ампутацией ног. К сожалению, в Украине именно на такие протезы сейчас большой спрос.

Источник: 1 ТМО Львова