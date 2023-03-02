26-летний защитник Украины Роман Грымайло в тяжелейших боях на Донецком направлении в результате минно-взрывного ранения лишился сразу двух нижних конечностей. На сегодняшний день парень уже прошел полный курс реабилитации и учится жить дальше.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

– Роман родом из поселка Кутров на Волыни. Еще до полномасштабного вторжения он работал в Польше и жил обычной жизнью. Однако война внесла свои коррективы, – говорится в сообщении.

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24 февраля, после известия о военной агрессии РФ, он без колебаний принял решение защищать Родину: вернулся в Украину и добровольцем вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Сначала Роман был направлен в Великобританию, где он прошел специализированное 21-дневное обучение, а дальше уже в Украине учился профессиональной военной подготовке.

Затем боец был направлен на Донецкое направление, под Авдеевку, где вместе с побратимами давал отпор агрессору. Там он прошел через тяжелые бои, вражеские обстрелы и ракетные атаки.

– И именно там, на Донецком направлении, в результате одного из вражеских обстрелов получил минно-взрывное ранение и потерял обе нижние конечности, – сообщают в Минздраве.

Дальше последовали эвакуация, непростая дорога в Днепр. Сначала защитник попал в травматологическое отделение Областной клинической больницы имени Мечникова, а после – в Клинический центр медицинской реабилитации и физиотерапии.

Роман прошел через долгие и непростые месяцы реабилитации и борьбы, прежде чем смог полностью восстановиться и адаптироваться к протезам.

Сейчас он полон жажды жизни и борьбы за собственное будущее и верит в скорейшую победу Украины над врагом.