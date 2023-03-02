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Втратив обидві ноги: 26-річний захисник України пройшов курс реабілітації і вчиться жити з протезами

2 Березня 2023, 14:22
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Втратив обидві ноги: 26-річний захисник України пройшов курс реабілітації і вчиться жити з протезами
Джерело: Depositphotos

26-річний захисник України Роман Гримайло у важких боях на Донецькому напрямку в результаті мінно-вибухового поранення втратив відразу дві нижні кінцівки. На сьогодні хлопець вже пройшов повний курс реабілітації і вчиться жити далі.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Роман родом із селища Кутрів на Волині. Ще до повномасштабного вторгнення він працював у Польщі і жив звичайним життям. Однак війна внесла свої корективи, – йдеться в повідомленні.

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24 лютого, після звістки про військову агресію РФ, він без вагань прийняв рішення захищати Батьківщину: повернувся в Україну і добровольцем вступив до лав Збройних Сил України.

Спочатку Роман був направлений до Великої Британії, де пройшов спеціалізоване 21-денне навчання, а далі вже в Україні навчався професійній військовій підготовці.

Потім боєць був направлений на Донецький напрямок, під Авдіївку, де разом з побратимами давав відсіч агресору. Там він пройшов через важкі бої, ворожі обстріли і ракетні атаки.

– І саме там, на Донецькому напрямку, внаслідок одного з ворожих обстрілів отримав мінно-вибухове поранення та втратив обидві нижні кінцівки, – повідомляють у МОЗ.

Далі послідували евакуація, непроста дорога в Дніпро. Спочатку захисник потрапив в травматологічне відділення Обласної клінічної лікарні імені Мечникова, а після – в Клінічний центр медичної реабілітації та фізіотерапії.

Роман пройшов через довгі і непрості місяці реабілітації та боротьби, перш ніж зміг повністю відновитися і адаптуватися до протезів.

Зараз він сповнений жаги до життя і боротьби за власне майбутнє і вірить у якнайшвидшу перемогу України над ворогом.

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні Протези реабілітація українські військові
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