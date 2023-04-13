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Получили бионические электронные протезы: Эстония помогла двум украинским воинам

13 апреля 2023, 14:46
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
протез

Правительство Эстонии помогло двум украинским защитникам получить бионические электронные протезы. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— Тарас Винарчик, аэроразведчик 15 отдельной бригады артиллерийской разведки, потерял ногу во время выполнения боевого задания, а Александр Гороховский – в результате огнестрельного ранения с осложнением во время осады Чернигова, — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что оба парня получили бионические электронные протезы, которые регулируются индивидуально под потребности конкретного пользователя, что обеспечивает полную симметрию и естественность походки при протезировании нижних конечностей.

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Такие протезы оборудованы амортизаторами и рядом подвижных элементов для повышенной физической активности, а также имеют специальное мобильное приложение, позволяющее переключаться с ходьбы на разнообразные спортивные режимы, обеспечивая таким образом высокий комфорт использования и уровень двигательной активности.

Стоимость одного такого протеза составляет €70-80 тыс.

В Минздраве отметили, что протезирование украинцев стало возможным благодаря программе Министерства социальной политики Эстонии и было проведено на базе Ida-Tallinna Keskhaigla – одной из самых современных и крупнейших больниц в Эстонии.

Оба парня уже в Украине и продолжают реабилитацию.

Фото: Минздрав

Источник
Минздрав
Теги
Естонія Протези українські військові
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