Украинские воины и пациенты Национального реабилитационного центра Незламні рассказали участникам Международного форума по реабилитации во Львове, как не надо вести себя, когда встречаешь человека с недостатками лица или с протезом.

1. Не пяльтесь. Не стоит пристально рассматривать человека с недостатком лица или с протезом. Даже тогда, когда вам его очень жаль и вы ему очень благодарны. Это заставляет смущаться и чувствовать себя не комфортно.

2. Не говорите “Выздоравливай!”. Если вы встретили человека с протезом в публичном месте, то, вероятно, он уже выздоровел. А потерянная конечность, к сожалению, уже не отрастет, даже если вы этого будете желать от всего сердца.

3. Не расспрашивайте. Иногда люди спрашивают об истории ранения или травмирования или о деталях реабилитации. Не всем приятно вспоминать этот опыт, поэтому сначала стоит спросить: комфортно ли человеку разговаривать об опыте ранения или реабилитации.

4. Не демонстрируйте жалость. Жалеть кого-то, сочувствовать или чувствовать эмпатию к травмированному человеку, а особенно к нашим защитникам — это нормально. Однако, эти чувства следует проявлять конструктивным способом, например, демонстрируя поддержку или удивление, как хорошо человек справляется.

5. Не избегайте. Есть немало людей, которые смущаются или чувствуют себя неудобно, когда встречают кого-то с недостатками лица или с протезом. Люди не знают, как вести себя, о чем говорить. Травмированные или протезированные люди являются полноценными членами нашего общества, а очень часто с особыми заслугами. Их нельзя избегать.

6. Поговорите с вашими детьми. Лучше всего заблаговременно. Дети часто ведут себя непосредственно. Объясните им, что такое протез и откуда он появился. Это поможет вам избежать неловких ситуаций, когда вы встретите кого-то с недостатками лица или с протезом.

7. Коммуницируйте. Невозможно наработать исчерпывающий перечень ситуаций и рекомендаций на все случаи жизни. Однако, есть одно универсальное правило: о любом действии или намерении стоит сначала спросить. И только после полученного согласия можно продолжать разговор, подбадривать, сочувствовать или помогать. А может просто вместе помолчать.

Источник: Первое медобъединение Львова