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Сім порад воїнів: як не потрібно реагувати на людей із протезами

13 Квітня 2023, 11:20
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Незламні

Українські воїни та пацієнти Національного реабілітаційного центру Незламні розповіли учасникам Міжнародного форуму з реабілітації у Львові, як не треба поводитися, коли зустрічаєш людину з вадами обличчя або з протезом.

1. Не витріщайтесь. Не варто пильно розглядати людину з вадою обличчя чи з протезом. Навіть тоді, коли вам її дуже шкода і ви їй дуже вдячні. Це змушує ніяковіти і почуватися некомфортно.

2. Не кажіть “Одужуй!”. Якщо ви зустріли людину з протезом у публічному місці, то, ймовірно, вона вже одужала. А втрачена кінцівка, на жаль, уже не відросте, навіть якщо ви цього бажатимете від щирого серця.

3. Не розпитуйте. Іноді люди запитують про історію поранення чи травмування або про деталі реабілітації. Не всім приємно згадувати цей досвід, тож спершу варто запитати: чи комфортно людині розмовляти про досвід поранення чи реабілітації.

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4. Не демонструйте жалість. Шкодувати когось, співчувати чи відчувати емпатію до травмованої людини, а особливо до наших захисників – це нормально. Однак, ці почуття слід проявляти у конструктивний спосіб, наприклад, демонструючи підтримку або здивування, як добре людина справляється.

5. Не уникайте. Є чимало людей, які ніяковіють або почуваються незручно, коли зустрічають когось із вадами обличчя чи з протезом. Люди не знають, як поводитися, про що говорити. Травмовані чи протезовані люди є повноцінними членами нашого суспільства, а дуже часто з особливими заслугами. Їх не можна уникати.

6. Поговоріть із вашими дітьми. Найкраще завчасно. Діти часто поводяться безпосередньо. Поясніть їм, що таке протез і звідки він з’явився. Це допоможе вам уникнути незручних ситуацій, коли ви зустрінете когось із вадами обличчя або з протезом.

7. Комунікуйте. Неможливо напрацювати вичерпний перелік ситуацій і рекомендацій на всі випадки життя. Проте, є одне універсальне правило: про будь-яку дію чи намір варто спочатку запитати. І лише після отриманої згоди можна продовжувати розмову, підбадьорювати, співчувати чи допомагати. А може просто разом помовчати.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова

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