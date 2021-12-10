Совместными усилиями медиков Первого территориального медицинского объединения Львова

спасены сразу две жизни: молодой мамы и ее новорожденного малыша.

У 27-летней женщины была вторая беременность на сроке 31-32 недели. Поступила в больницу с осложненным сепсисом и полиорганной недостаточностью на фоне инсулинозависимого сахарного диабета 1 типа, которым страдает уже 18 лет.

На фоне тяжелого хронического заболевания у нее развилась глубокая межмышечная флегмона левого плечевого сустава с распространением на туловище. Поэтому сразу было проведено вскрытие и дренирование флегмоны с несколькими ревизиями.

Флегмона — разлитое гнойное воспаление мягких тканей, характеризующееся пропитыванием гноя с тенденцией к быстрому его распространению и вовлечению в процесс прилегающих мышц, сухожилий, жировой клетчатки.

Состояние роженицы было критическим, отягощенным сразу несколькими факторами: прогрессированием полиорганной недостаточности, угрозой разрыва матки по рубцу, который образовался после кесарева сечения в 2010 году.

Возникла опасность, что во время обычных родов шов разойдется. Поэтому медики решили снова прибегнуть к хирургическому вмешательству. Родоразрешение произошло путем кесарева сечения.

Родился недоношенный мальчик, очень слабенький, с правосторонней пневмонией, инфекцией мочевыводящих путей, неонатальными энцефалопатией и желтухой.

Сейчас мама с положительной динамикой готовится к переводу из реанимационного отделения. Ее ребенка, также с положительными изменениями, лечат в отделении реанимации новорожденных.

Источник: Nataliya Matolinets