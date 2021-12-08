Во Львове медики спасли 23-летнего парня, который родился с аномально сросшимися почками. О своем диагнозе он раньше не знал.

Об этом сообщили на странице первого территориального медицинского объединения Львова. Молодой житель Львова попал в больницу с врожденной патологией — подковообразной почкой. Нижние части его органов соединились между собой.

— Такая врожденная особенность часто сопровождается нетипичным отхождением мочеточника, что затрудняет отток мочи из почки. Как следствие: провоцирует развитие гидронефроза — увеличение почки, что приводит к потере ее функции в будущем, — отметили в сообщении.

Врачи рассказали, что у парня патология проявлялась повышением температур и болями в спине. Хотя обычно она проходит бессимптомно.

Специалисты поставили парню диагноз и отправили его на операцию. Без хирургического вмешательства он мог потерять почку.

Врожденная подковообразная почка требовала особой хирургической тактики лечения. Поэтому урологи решили провести оперативное вмешательство лапароскопически, то есть через небольшие разрезы. Это малотравматично и способствует более быстрому выздоровлению.

Так, мочеточник освободили от сжимающих его окружающих тканей. А затем специалисты выполнили сложную реконструкцию верхней части самого мочеточника. В целом операция прошла успешно. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже находится дома.

Источник: Первое территориальное медицинское объединение Львова

Фото: Первое территориальное медицинское объединение Львова