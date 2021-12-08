У Львові медики врятували 23-річного хлопця, який народився з аномально зрощеними нирками. Про свій діагноз він раніше не знав.

Про це повідомили на сторінці Першого територіального медичного об’єднання Львова. Молодий львів’янин потрапив до лікарні з вродженою патологією — підковоподібною ниркою. Нижні частини його органів з’єдналися між собою.

– Така вроджена особливість часто супроводжується нетиповим відходженням сечоводу, що ускладнює відтік сечі з нирки. Як наслідок: провокує розвиток гідронефрозу – збільшення нирки, що призводить до втрати її функції в майбутньому, – зазначили у повідомленні.

Лікарі розповіли, що у хлопця патологія проявлялася підвищенням температур та болями у спині. Хоча зазвичай вона проходить безсимптомно.

Спеціалісти поставили хлопцю діагноз та відправили його на операцію. Без хірургічного втручання він міг втратити нирку.

Вроджена підковоподібна нирка вимагала особливої хірургічної тактики лікування. Тому урологи вирішили провести оперативне втручання лапароскопічно, тобто через невеликі розрізи. Це малотравматично і сприяє швидшому одужанню.

Так, сечовід звільнили від стискаючих його навколишніх тканин. А потім спеціалісти виконали складну реконструкцію верхньої частини самого сечоводу. Загалом операція пройшла успішно. Нині пацієнт почувається добре та вже перебуває вдома.

Джерело: Перше територіальне медичне об’єднання Львова

Фото: Перше територіальне медичне об’єднання Львова