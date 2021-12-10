Спільними зусиллями медиків Першого територіального медичного об’єднання Львова врятовані відразу два життя: молодої мами і її новонародженого малюка.

27-річна жінка мала другу вагітність на терміні 31-32 тижні. Поступила до лікарні з ускладненим сепсисом та поліорганною недостатністю на фоні інсулінозалежного цукрового діабету 1 типу, на який страждає вже 18 років.

На фоні тяжкого хронічного захворювання у неї розвинулася глибока міжм’язова флегмона лівого плечового суглоба з поширенням на тулуб. Тож відразу було проведене розкриття та дренування флегмони з декількома ревізіями.

Флегмона – розлите гнійне запалення м’яких тканин, що характеризується просяканням гною з тенденцією до швидкого поширення й залучення до процесу прилеглих м’язів, сухожиль, жирової клітковини.

Стан породіллі був критичним, обтяжний відразу кількома факторами: прогресуванням поліорганноі недостатності, загрозою розриву матки по рубцю, який утворився після кесаревого розтину в 2010 році.

Виникла небезпека, що під час звичайних пологів шов розійдеться. Тому медики вирішили знову вдатися до хірургічного втручання. Родорозрішення відбулося шляхом кесаревого розтину.

Народився недоношений хлопчик, дуже слабенький, із правобічною пневмонією, інфекцією сечовивідних шляхів, неонатальними енцефалопатією і жовтяницею.

Наразі мама з позитивною динамікою готується до переводу з реанімаційного відділення. Її дитину, також з позитивними змінами, лікують у відділенні реанімації новонароджених.

Джерело: Nataliya Matolinets