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Із давнім діабетом і гнійним запаленням: у Львові врятували важку породіллю та її немовля

10 Грудня 2021, 19:42
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
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Джерело: Depositphotos

Спільними зусиллями медиків Першого територіального медичного об’єднання Львова врятовані відразу два життя: молодої мами і її новонародженого малюка.

27-річна жінка мала другу вагітність на терміні 31-32 тижні. Поступила до лікарні з ускладненим сепсисом та поліорганною недостатністю на фоні інсулінозалежного цукрового діабету 1 типу, на який страждає вже 18 років.

На фоні тяжкого хронічного захворювання у неї розвинулася глибока міжм’язова флегмона лівого плечового суглоба з поширенням на тулуб. Тож відразу було проведене розкриття та дренування флегмони з декількома ревізіями.

Флегмона – розлите гнійне запалення м’яких тканин, що характеризується просяканням гною з тенденцією до швидкого поширення й залучення до процесу прилеглих м’язів, сухожиль, жирової клітковини.

Стан породіллі був критичним, обтяжний відразу кількома факторами: прогресуванням поліорганноі недостатності, загрозою розриву матки по рубцю, який утворився після кесаревого розтину в 2010 році.

Виникла небезпека, що під час звичайних пологів шов розійдеться. Тому медики вирішили знову вдатися до хірургічного втручання. Родорозрішення відбулося шляхом кесаревого розтину.

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Народився недоношений хлопчик, дуже слабенький, із правобічною пневмонією, інфекцією сечовивідних шляхів, неонатальними енцефалопатією і жовтяницею.

Наразі мама з позитивною динамікою готується до переводу з реанімаційного відділення. Її дитину, також з позитивними змінами, лікують у відділенні реанімації новонароджених.

ДжерелоNataliya Matolinets

Теги
Діабет , Львів , Медики , Пологи
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