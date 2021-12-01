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Врятували життя: черкаські лікарі витягли голку з дихальних шляхів дитини

1 Грудня 2021, 12:55
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
малюк
Джерело: Depositphotos

Лікарі хірургічного, приймального та анестезіологічного відділень Черкаської обласної лікарні вилучили  з дихальних шляхів дитини голку, чим врятували життя маленькому пацієнту.

Чому потрапляння сторонніх предметів до дихальних шляхів дитини є особливо ризикованим? Тому, що анатомічно дихальні шляхи дитини малі за розміром, і їй в такому разі загрожує асфіксія.

Малюки часто давляться їжею, тому що не спроможні ретельно пережовувати її. Підвищують ризик асфіксії труднощі з ковтанням, неврологічні та м’язові захворювання.

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До того ж, вивчаючи світ, діти тягнуть до рота все, що бачать. Отже, маленькі предмети, частинки іграшок, голки, ювелірні прикраси можуть швидко потрапити у дихальні шляхи. Це варто пам’ятати батькам.

Увага!

Удари по спині, спроби наосліп витягнути предмет руками, або за допомогою якихось підручних засобів, перевертання дитини та струшування її можуть призвести до повної асфіксії або травм.

Ендоскопісти з Київської лікарні Охматдит видалили зі стравоходу малюка частину шпильки, яку він проковтнув, доки малий перебував у медичному сні. Обійшлося без хірургічного втручання.

Теги
лікування , Операція
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