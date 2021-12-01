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Спасли жизнь: черкасские врачи вытащили иглу из дыхательных путей ребенка

1 декабря 2021, 12:55
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
малюк
Источник: Depositphotos

Врачи хирургического, приемного и анестезиологического отделений Черкасской областной больницы достали из дыхательных путей ребенка иголку, чем спасли жизнь маленькому пациенту.

Почему попадание посторонних предметов в дыхательные пути детей особенно рискованно? Потому что анатомически дыхательные пути ребенка малы по размеру, и ему в таком случае грозит удушье.

Малыши часто давятся едой, потому что не способны тщательно пережевывать ее. Повышают риск удушья трудности с проглатыванием, неврологические и мышечные заболевания.

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К тому же, изучая мир, дети тянут ко рту все, что видят. Следовательно, маленькие предметы, частицы игрушек, иглы, ювелирные украшения могут быстро попасть в дыхательные пути. Это следует помнить родителям.

Внимание!

Удары по спине, попытки вслепую вытянуть предмет руками, или с помощью каких-то подручных средств, переворачивание ребенка и встряхивание его могут привести к полному удушью или травме.

Эндоскописты из Киевской больницы Охматдет удалили из пищевода малыша часть шпильки, которую он проглотил, пока малыш находился в медицинском сне. Обошлось без хирургического вмешательства. 

Теги
лікування , Операция
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