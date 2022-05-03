Израиль выделяет квоту для лечения раненых воинов ВСУ в своих госпиталях

Государство Израиль выделит квоту для лечения раненых украинских военнослужащих в израильских госпиталях.

Об этом сообщило посольство Украины в Израиле в социальных сетях. Украинское диппредставительство отметило, что посол Евгений Корнейчук провел встречу с министром здравоохранения Государства Израиль Ницаном Горовицем.

— Наибольшее внимание во время беседы уделено вопросу организации лечения в израильских госпиталях украинских военнослужащих, которые получили ранения в результате российской вооруженной агрессии. Договорено, что израильская сторона выделит соответствующую квоту, — рассказали в посольстве.

Корнейчук выразил признательность за оказание гуманитарной помощи и за размещение во Львовской области полевого госпиталя Кохав Меир, который недавно завершил свою работу.

По данным посольства, за это время израильские медики приняли более 6 тыс. украинских пациентов.

Также украинская сторона передаст Министерству здравоохранения Государства Израиль обновленный список потребностей медицинской отрасли Украины с целью продолжения поставки гуманитарной помощи.

Стороны договорились провести в скором времени телефонную беседу руководителей министерств здравоохранения Украины и Израиля.

Источник: Посольство Украины в Израиле

Фото: Посольство Украины в Израиле