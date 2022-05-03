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Ізраїль виділяє квоту для лікування поранених воїнів ЗСУ у своїх госпіталях

3 Травня 2022, 18:09
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Ізраїль виділяє квоту для лікування поранених воїнів ЗСУ у своїх госпіталях

Держава Ізраїль виділить квоту для лікування поранених українських військовослужбовців в ізраїльських шпиталях.

Про це повідомило посольство України в Ізраїлі у соціальних мережах. Українське диппредставництво зазначило, що посол Євген Корнійчук провів зустріч з міністром охорони здоров’я Держави Ізраїль Ніцаном Горовіцем.

– Найбільшої уваги під час бесіди приділено питанню організації лікування в ізраїльських шпиталях українських військовослужбовців, які отримали поранення внаслідок російської збройної агресії. Домовлено, що ізраїльська сторона виділить відповідну квоту, – розповіли у посольстві.

Корнійчук висловив вдячність за надання гуманітарної допомоги та за розміщення у Львівській області польового госпіталю Кохав Меір, який нещодавно завершив свою роботу.

За даними посольства, за цей час ізраїльські медики прийняли понад 6 тис. українських пацієнтів.

Також українська сторона передасть Міністерству охорони здоров’я Держави Ізраїль оновлений список потреб медичної галузі України з метою продовження постачання гуманітарної допомоги.

Сторони домовилися провести незабаром телефонну бесіду очільників Міністерств охорони здоров’я України й Ізраїлю.

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Джерело: Посольство України в Ізраїлі 

Фото: Посольство України в Ізраїлі 

Теги
Ізраїль, медична допомога, посольства
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