Держава Ізраїль виділить квоту для лікування поранених українських військовослужбовців в ізраїльських шпиталях.

Про це повідомило посольство України в Ізраїлі у соціальних мережах. Українське диппредставництво зазначило, що посол Євген Корнійчук провів зустріч з міністром охорони здоров’я Держави Ізраїль Ніцаном Горовіцем.

– Найбільшої уваги під час бесіди приділено питанню організації лікування в ізраїльських шпиталях українських військовослужбовців, які отримали поранення внаслідок російської збройної агресії. Домовлено, що ізраїльська сторона виділить відповідну квоту, – розповіли у посольстві.

Корнійчук висловив вдячність за надання гуманітарної допомоги та за розміщення у Львівській області польового госпіталю Кохав Меір, який нещодавно завершив свою роботу.

За даними посольства, за цей час ізраїльські медики прийняли понад 6 тис. українських пацієнтів.

Також українська сторона передасть Міністерству охорони здоров’я Держави Ізраїль оновлений список потреб медичної галузі України з метою продовження постачання гуманітарної допомоги.

Сторони домовилися провести незабаром телефонну бесіду очільників Міністерств охорони здоров’я України й Ізраїлю.

Джерело: Посольство України в Ізраїлі

Фото: Посольство України в Ізраїлі